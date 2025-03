EŞT’nin sahnelediği, "Seyri Alem Erzurum" adlı tiyatro oyununu izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun yönetmen ve oyuncularına teşekkür etti.Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun (EŞT), Ramazan ayına özel sahnelediği, "Seyri Alem Erzurum" adlı tiyatro gösterimi izleyenlerden büyük alkış aldı.Yönetmenliğini, Semih Yetimoğlu ve Cumhur Seval’in, Sanat Yönetmenliğini de Ercan Seval’in yaptığı tiyatro oyunu, Erzurum’un Ramazan iklimini tasvir ediyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı’nın destekleriyle İbrahim Erkal Dadaş Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununda, Semih Yetimoğlu ve Cumhur Seval’in yanı sıra Yakup Çağlayan, Ahmet Ayık ve Feridun Korukçu gibi şehrin tanınmış tiyatro sanatçıları rol alıyor.Oyun, ilçe turnelerine çıkıyorDaha önce iki kez Erzurumlu tiyatro severlerle buluşan oyunun il merkezindeki son gösterimini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda tiyatrosever izledi. Sazı ve sözüyle Erzurum’un seyirlik oyununda sahne alan Halk Ozanı Rahim Sağlam da gösterime renk kattı. Seyircilerden büyük alkış alan oyun önümüzdeki günlerde ilçe turnelerine çıkacak."Ramazanın ruhunu sanatla buluşturuyoruz"Oyun sonunda bir konuşma yapan Erzurum Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Semih Yetimoğlu, Ramazan ayının en güzel şekilde idrak edildiği kentlerden biri olan Erzurum’da seyirlik oyunları sahnelediklerini ifade ederek, "Ramazan’ın manevi atmosferini yaşatan Seyri Alem Erzurum tiyatro gösterisini izleyicilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizin kültürel mirasını mizah ve gelenekle harmanlayan bu özel oyunun, Ramazan gecelerimize ayrı bir anlam ve güzellik kattığına inanıyoruz. Başta oyuncularımız olmak üzere emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ramazan’ın ruhunu sanatla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.Sekmen’den EŞT’ye teşekkürOyunu büyük bir keyifle izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de gösteri sonunda yönetmen ve oyuncuları sahnede tebrik etti. Başkan Sekmen burada yaptığı konuşmada, şehrin kültür ve sanat hayatına katkılarından dolayı Erzurum Şehir Tiyatrosu’nun yönetmen ve oyuncularına teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi’nin rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra farklı sanatsal ve kültürel etkinliklerle de Erzurum’un sosyal hayatına destek olmaya çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Sekmen şunları söyledi; "Toplumun değerlerine önem veren bir yönetim anlayışıyla bu tür hizmetlerimiz şehrimizde devam ediyor. İnşallah bundan sonra göreceksiniz ki şehrimizde çok büyük değişimler olacak. Bu şehri çok farklı noktalara getireceğiz. Her ne kadar nüfusumuz azalır gibi görünse bile, inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde Erzurum ve ülkemiz büyük aşamalar kaydedecek.""Bahanelere sığınmıyoruz"Belediye yönetimi olarak, ‘İmkanımız yok, ekonomik sıkıntılarımız var’ gibi bahanelere sığınmadan, yapılması gereken dönüşümleri yapmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Başkan Sekmen, "Bu şehirde başta turizmi, tarım ve hayvancılığı geliştirmeyi, sanayileşmeyi de inşallah sağlayacağız. Zaman zaman aksaklıklar, sıkıntılar olabiliyor; ama bunların arkasına sığınmadan, dönüştürmenin gayreti içerisinde olacağız. Şehrimizde önemli gelişmelere hep beraber tanıklık yapacağız, şahitlik edeceğiz. Erzurum’da her alanda ve her meslek dalında önemli gençlerimiz yetişiyor. Şimdi bizler, bu şehirde hamdolsun bu tip gelişmelerle beraber, bir yandan da evlatlarımıza iş ve aş olmaya, onların inşallah istihdam edilecekleri, çalışacakları alanlar oluşturmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.