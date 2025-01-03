Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Akdağ Sanayi Yapı Kooperatifi’ni ziyaret etti.Vali Mustafa Çiftçi, Site Başkanı Mehmet Salih Dikel’den site hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, Aras Elektrik A.Ş Genel Müdür V. Hüseyin Öcal ve site yönetimi hazır bulundu.Sanayi Sitesi toplamda 1.100 iş yerinden oluşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteği ile tamamlanan 114 iş yeri, Şubat ayı içerisinde kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edilecek. Bu yıl içinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 136 iş yerinin ihalesi yapılarak inşaatlarına başlanması planlanıyor. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilen 600 iş yerinin inşaatına da bu yıl içinde başlanması öngörülüyor. Kooperatif tarafından yapılacak 180 iş yerinin inşaat süreci de planlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugüne kadar 114 iş yeri için toplam 400 milyon TL kredi desteği sağladı.