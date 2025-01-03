Erzincan’da pazarcı esnafı dondurucu soğuktan korunmak için tezgah arkasına soba kurdu.Kentte hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü. Gece ve sabah saatlerinde görülen buzlanma ve don hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havada pazarcı esnafını da etkiledi. Pazar yerinde kimi esnaf kurduğu sobayla ısınırken kimi de çareyi tezgâhın arkasında ateş yakmakta buldu. Soğukta ekmek kazanma mücadelesi verdiklerini ifade eden pazarcı esnafı ürünleri soğuktan korumak için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini kendilerini ise ateş yakarak ısıttıklarını söyledi. Ateşin başında ısınan esnaf, “Erzincan, Erzincan olalı böyle soğuk görmedi. Donuyoruz, anlatmaya gerek yok” ifadelerini kullandı