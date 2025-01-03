Sarıkamış Harekatının 110. yıldönümünde Sarıkamış şehitleri anılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı’nın 110. yıldönümünde, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenleyecek.Sarıkamış şehitleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bu toprakta izin var" sloganıyla düzenleyeceği etkinliklerle anılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla 3-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.Sarıkamış’ta minikler günün anlam ve önemine dikkat çekmek için ellerinde meşale ile kayak gösterisi yaptılar. Sezonun açıldığı Sarıkamış Kayak Merkezinde ellerinde meşaleler ile Sarıkamış Şehitlerini unutmayan minikler etraftakilerin büyük beğenisini topladı.Sarıkamış Kayak Merkezinde meşaleli gösteriye katılan 8 yaşındaki Milansu Torunoğulları Sarıkamış’a ilk defa geldiğini ve Sarıkamış’ı çok beğendiğini dile getirerek Sarıkamış’a davet etti.Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Başkanı Turgut Torunoğulları, Sarıkamış Şehitlerinin maneviyatının altını çizdi. Torunoğulları, Sarıkamış’ın kayak merkezleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek kayak severleri Sarıkamış’a davet etti.