Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 25 derece ile Otlukbeli’de ölçüldü.İl genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli’de eksi 25, Çayırlı’da eksi 16, Refahiye ve Tercan’da eksi 13, Üzümlü’de eksi 8, Kemah’ta ve merkezde eksi 7, İliç’te eksi 3, Kemaliye’de 0 derece olarak ölçüldü.Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.