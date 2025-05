Malatya’nın Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 156 köy evinden 134’ü için kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan 22 konutta ise çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası başlatılan köy evi projeleri kapsamında Malatya’nın Akçadağ ilçesi Yağmurlu Mahallesi’nde iki etap şeklinde inşa edilen toplam 156 konutun 134’ünde kura çekimi tamamlandı. Geriye kalan 22 konutun inşaatı tamamlanmış olup çevre düzenlemesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca ile birlikte konut alanında incelemelerde bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, süreci yakından takip ettiklerini belirterek "6 Şubat depremleri sonrası vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı yaşam alanlarına bir an önce kavuşabilmesi adına yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyoruz. İlçemizin her noktasında sürecin hızla tamamlanması ve hemşehrilerimizin yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşabilmesi adına, her adımda vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu