Malatya’nın Battalgazi ilçesinde metruk bir evin penceresine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, metruk bir evin penceresine sıkışan yavru kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bildirdi.Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, pencerede sıkışan yavru kediyi merdiven yardımıyla kurtardı.Sağlık durumu iyi olan yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.