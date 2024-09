Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Adem Palabıyık, üniversite öğrencilerinin boykot markaları için potansiyel müşteri olarak görüldüğünü belirterek, "Alınan her ürün, Gazze’ye atılan bombanın sponsorluğunu oluşturuyor” dedi.Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Adem Palabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim dönemi açılış dersi olarak “Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Savunması” dersinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hocamızın ilk ders olarak Çanakkale ve Gazze sentezini oluşturması çocuklar için harika bir tecrübe oldu. Bizler de buradan yola çıkarak, üniversitelerimizin akademik açılış dersi olarak ‘Boykot’un Sosyolojisi’ni anlatmalıyız ve buna talibim, her yerde anlatmaya hazırım” dedi.“Boykotun sosyolojisi öğretilmeli”Akademisyen Palabıyık, Gazze katliamının yılının dolmasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen hala katil İsrail’in cinsiyet, yaş veya hasta ayrımı gözetmeden masumları katletmeye devam ettiğini belirterek, “Elinden gelen en önemli uygulama pratiği ise boykottur. Üniversite öğrencileri özellikle boykot markaları için potansiyel müşteri olarak görülüyor. Boykot markaları, belirli dönemlerde satamadıkları ürünlerden dolayı indirim yaparak, kampanyalarla bu ürünleri satabiliyorlar. Alınan her ürün, Gazze’ye atılan bombanın sponsorluğunu oluşturuyor. Buna dur demeliyiz, çünkü katil İsrail, biz dur demeden durmayacak ve onu durdurabilmenin en önemli yolu da İsrail’e destek veren markaların boykot edilmesinden geçiyor” ifadelerini kullandı.“Üniversite öğrencilerine boykotun ne olduğu anlatılmalı ve alternatifler sunulmalı”Boykot ürünlerinin alternatiflerine dair çalışmaların yapılarak üniversite öğrencilerine bilgi verilmesi gerektiğini belirten Palabıyık, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:“Üniversite öğrencileri için yapılan en değerli çalışma boykot markalarının alternatiflerini hazırlamak ve bilgilendirme yapmaktır. Alternatif markalar elbette kaliteli olmalı ve uygun fiyata satılmalıdır. Çünkü boykot markaları, alternatif ürünlerin satış ve fiyatlarını da yakından takip etmektedir. Böylece atabilecekleri tüm adımları tek tek atmaktan asla çekinmezler. Bir de konunun manevi boyutu muhakkak işletilmelidir. Çünkü dinimiz olan İslam, Müslüman bir kardeşi zulüm altındayken başka bir Müslüman’ın vicdanının rahat olmasına müsaade etmez. Bugün, Gazze’de de üniversiteler açılacak ve ders dönemi başlayacaktı ama katil İsrail, Gazze’deki bütün üniversiteleri harabeye çevirdi ve akademisyenleri şehit etti. Elimizden gelen ne varsa yapmalı ve ilk iş olarak boykottan başlamalıyız.”