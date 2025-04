Malatya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı ile birlikte zarar gören kayısı dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından bu kez de ciddi oranda zirai dondan etkilendi. Hasar tespit çalışmalarına başlandığını, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sürecin titizlikle takip edildiğinin altını çizdi.Malatya’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte çağla dönemindeki kayısı ağaçları zirai dondan zarar görürken, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunarak üreticilerin yanında olacaklarını açıkladı.Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın, Malatya’da dolu, fırtına, kar yağışı ve zirai don olarak hafta boyunca etkili olmasından dolayı kayısı ve tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiği belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, üreticiye destek olunacağı mesajı vererek, şu açıklamalarda bulundu:"Kar yağışı, başta kayısı olmak üzere tüm meyve ağaçlarımızda büyük oranda hasara neden olmuştur. Malatya’mız, Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Özellikle kayısı başta olmak üzere elma, kiraz, ceviz, badem gibi ürünlerdeki üretim yoğunluğu, şehrimizin meyvecilik potansiyelini artırmakta; bu da Malatya’mızı sadece Türkiye için değil, dünya ölçeğinde de önemli bir üretim merkezi haline getirmektedir. Bu geniş üretim potansiyeli doğal afetlerin etkisine de son derece açıktır. Bu tür afetlerin yol açtığı zararların telafisi için üreticilerimizin tarım sigortası sistemine dahil olması büyük önem taşımaktadır. Yaşanan her afetin, sigortasız üreticilerimiz için de büyük bir mağduriyet anlamına geldiğini de unutmamalıyız. Konu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya iletilmiştir. Dün akşamdan itibaren Sayın Bakanımız ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimiz ile birlikte Sayın Bakanımız ile bir görüşme gerçekleştirerek, kayısımız ve tarım ürünlerimizdeki son durumu iletmeyi ve gereken destekler konusunda da taleplerimizi dile getirmeyi hedefliyoruz."Üreticilerin TARSİM’e hasar ihbarında bulunmalarının büyük önem taşıdığını, yaşanan afetin sigortasız üreticiyi de mağdur ettiğinin de unutulmayacağını ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, "Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde, üreticimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.Milletvekili Ölmeztoprak, "Son olarak yaşanan zirai don olayında kayısımız bölgelere göre küçük meyve, çiçeklenme ya da tomurcuk aşamasındaydı. Zirai don sadece kayısıyı değil; elma, kiraz, badem, ceviz ve bağ alanlarını da etkilemiş; ayrıca tarla bitkilerinde de ciddi zararlara neden oluşmuştur. Tarım arazilerinde gözlemlenen bu hasarların kapsamlı şekilde tespiti ve üreticimizin kayıplarının telafisi için ilgili tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede üreticilerimizin, hasar tespiti ve gerekli işlemlerin başlatılması için en kısa sürede TARSİM’e hasar ihbarında bulunmaları büyük önem taşımaktadır. Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliği ve çiftçilerimizin emeğinin korunması adına bu süreç titizlikle takip edilmelidir. Sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi adına, yaşanan zararın net ve belgelenmiş bir şekilde ortaya konması büyük önem arz etmektedir. Üreticimize geçmiş olsun dileklerimi iletirken, Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli biçimde, büyük bir afet yaşayan üreticimizin her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zorlu süreçten güçlenerek çıkmak için birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu