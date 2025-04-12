MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yaşanan kaybın sadece tarımı değil, şehrin tüm ekonomik yapısını tehdit ettiğini belirterek, "Bu sadece bir ürün kaybı değil, ekonomik ve sosyal krizdir" uyarısında bulundu.Malatya’da etkili olan olumsuz hava koşulları, kentin en önemli tarımsal ürünü olan kayısıda büyük kayıplara yol açtı. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yaşanan zararın sadece tarımsal üretimi değil, sanayi, ticaret, istihdam ve ihracat başta olmak üzere tüm ekonomik yapıyı tehdit ettiğini söyledi.Malatya ekonomisinin yaklaşık yüzde 70’inin doğrudan ya da dolaylı olarak kayısı sektörü üzerinden şekillendiğine dikkat çeken Akçın, meydana gelen zararların çok boyutlu bir krizi tetikleyebileceğini ifade etti.Akçin, tarlada yaşanan kaybın zincirleme etkiyle başta mevsimlik işçiler, nakliyeciler, ambalaj sanayi, esnaf ve ihracatçılar olmak üzere birçok kesimi olumsuz etkileyeceğini belirterek, her yıl hasat döneminde on binlerce kişiye geçici istihdam sağlayan sektörün bu yıl büyük bir daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Yaşanan don hadisesinin birçok sektörü etkileyeceğini belirten Akçin, "Yapılan değerlendirmeye göre, üreticiler gelir belirsizliği yaşıyor. Mevsimlik işçiler işsizlik tehdidi altında, şehir içi nakliyeciler gelir kaybıyla karşı karşıya, ambalaj sanayisi sipariş iptalleri nedeniyle üretimi durdurma riskiyle karşı karşıya. Bine yakın esnaf ve tüccar ekonomik kayıplarla karşılaşabilir, 150 dolayında ihracatçı firma yurt dışı bağlantılarını sürdüremeyebilir. Yüzlerce çalışan işsizlik riskiyle karşı karşıya, şehir ekonomisine yıllık ortalama 600 milyon dolarlık katkının kaybı, hizmet ve yan sanayi sektörlerine de olumsuz yansıyacak" ifadelerini kullandı.MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Ortaya çıkan tablo sadece bir tarımsal ürün kaybı değil, şehrin tamamını ilgilendiren bir ekonomik ve sosyal krizdir" ifadesine yer verirken krizin yönetiminde yalnızca üretici değil, sektörün tüm bileşenlerinin korunması gerektiğini vurguladı.Akçin, MÜSİAD olarak sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, üyelerden ve sektör temsilcilerinden alınan bilgileri ilgili kurumlara ilettiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerle temas halinde olunduğu ifade edildi.Geçici çözümlerin yetersiz kalacağını belirten Akçin, "Yapısal, sürdürülebilir ve koruyucu politikaların hayata geçirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bugün alınacak kararlar yalnızca bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecektir" ifadelerine yer verdi.