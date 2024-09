Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Doç. Dr. Murat Yıldırım, Stanford Üniversitesi’nin yaptığı ve Elsevier tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde tekrar yer alarak büyük bir başarı elde ettiler.Her yıl Stanford Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından gerçekleştirilen ve Elsevier tarafından yayınlanan listede, dünyadaki en üst yüzde 2’lik dilimde yer alan bilim insanları değerlendirilmektedir. ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi, ‘kariyer boyu etki’ ve ‘yıllık etki’ olarak iki kategoride hazırlanmaktadır. 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı listede, nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, H-indeksi, Hm-indeksi, C-skor gibi göstergeler dikkate alınmaktadır.Elsevier tarafından yayımlanan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Aygün ve Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Yıldırım, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de yer almayı başardı. Üniversitemizin akademisyenlerin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çeken bilimsel çalışmaları, Üniversitemizin başarısını her yıl olduğu gibi daha da yukarı taşıdı.AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, AİÇÜ’nün bu listeye girmesinde Doç. Dr. Aygün ile Doç. Dr. Yıldırım’ın yaptıkları kaliteli çalışmaların önemli rol oynadığını belirtti. Prof. Dr. Karabulut, yürütülen bilimsel araştırmaların kalitesinin ve etki alanının daha iyi seviyelere yükseltilerek AİÇÜ’nün uluslararası görünürlüğünün artırılması için bilimsel ve teknolojik alanda yapılacak çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.Prof. Dr. Karabulut, Doç. Dr. Yıldırım’ın etkin ve kaliteli akademik çalışmaları ile AİÇÜ’nün 2023 yılında TÜBİTAK tarafından yayımlanan ‘Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi’ raporunda Psikoloji alanında ülkemiz Üniversiteleri arasında kalite bazında 1. sırada yer aldığını ifade ederek, “Yaptıkları çalışmalarla Dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer alan her iki akademisyenimizi, Üniversitemizin uluslararası alanda tanınırlığına yaptıkları katkılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Henüz genç bir eğitim yuvası olan Üniversitemizin her alanda ortaya koyduğu başarı grafiği hem ulusal hem de uluslararası bilimsel alanda daha güçlü ve etkili bir konuma ulaşmamıza imkân sağlayacaktır” diye konuştu.