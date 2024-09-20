Erzurum’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 4 müze bulunuyor ve buralarda 19 bin 406 eser sergileniyor.1 ören yerinin bulunduğu Erzurum’da, 2023 yılında 237 bin 184 kişi müze ve ören yerini ziyaret etti. Erzurum’da 172 eserin olduğu 3 özel müzeyi 525 bin 785 kişi ziyaret etti. İllere göre Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin 2023 yılı sonu mevcut sayılarına bakıldığında Erzurum’da bulunan 19 bin 406 eserden 7 bin 25 arkeolojik materyal, 3 bin 543 etnografik materyal, 8 bin 208 sikke, 163 mühür ve mühür baskısı, 2 arşiv dokümanları ve 237 diğer eserler bulunuyor. 2023 yılında Erzurum’da Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 237 bin 184 kişi olurken; bunlardan 122 bin 29’ı ücretli ve 115 bin 155’i ücretsiz şeklinde kayıtlara geçildi. Erzurum’da satılan müze kart sayısı 12 bin 603 oldu.Ülkemizde müze sayısı 2023 yılında %7,1 arttı.Milli Saraylara ait istatistikler, Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığından 2023 yılından itibaren derlenmeye ve yayımlanmaya başlandı. Müze sayısı 2023 yılında önceki yıla göre %7,1 artarak 606 oldu. Müzelerin 212 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 376 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 144 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre %2,1 artarak 124 bin 671 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 33 bin 869 ile İstanbul olurken, 7 bin 976 ile İzmir ve 4 bin 948 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre %4,9 artarak 24 bin 786 oldu. Sit alanlarının %97,0’sini arkeolojik sit alanları oluşturdu.