Bitlis’in Ahlat ilçesinde çarşı pazarda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, Ahlat’ta vatandaşlar, bayramlık alışverişlerini tamamlamak için çarşı ve mağazalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleri ve çocuklarıyla çarşıya gelen vatandaşlar, bayramlık alış verişlerini yapmaya başladı. Özellikle İlçenin Selçuklu Çarşısı’nda yoğunluk oluşturan vatandaşlar, açılan tezgahlarda çocuklarına bayramlıklar alırken aynı zamanda bayramda misafirleri için tatlı ve şeker ikramlıklarından almak için market ve pastanelerde yoğunluk oluşturdu.