Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uzundere İlçesinde vatandaşlarla bayramlaştı.Ramazan bayramı tatili öncesi memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunarak hemşerileriyle bayramlaştı.Bakan Tekin’in bayramlaşma programına Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, İlçe Belediye Başkanı Muhammed Halis Özsoy ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti.Bakan Yusuf Tekin, akşam Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programına katılacak.