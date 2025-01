Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ağrı’da, Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya 1 ton yem bıraktı.Türk Kızılay Ağrı Şubesi, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekibi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, karla kaplanan doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.Ağrı merkeze bağlı Bubi Dağı Radar mevkisine giden ekipler, karın yoğun olduğu bölgede yemleme çalışması yaptı. Arazide dizlerine kadar kara batan görevliler, alana 1 ton yem bıraktı.Doğada yaşayan yaban hayvanlarının yaşamlarını kolaylaştırmak için yemleme çalışmaları başlattığını belirten Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, “Şu an Bubi Dağı Radar mevkiindeyiz. Her sene yapmış olduğumuz bir çalışmayı bu kış yine tekraren yapmaya başladık. Tabii doğada yaşayan yabani hayvanları düşündüğümüz bir çalışma, onlar için hem Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü hem Jandarma Haydi ekipleriyle beraber geldik ve Bubi Dağı Radar mevkiinde yaban hayvanları yaşam alanları içerisinde onlar için doğaya yem bıraktık. Tabii coğrafya olarak, iklim şartları olarak Ağrı’da yaşıyoruz. Maalesef kar, soğukluk bazen eksi 20 derece bazen daha soğuk olduğu zamanlar oluyor. Buralarda tilkiler yaşıyor, kurtlar yaşıyor, yaban hayvanları noktasında aç kalmaması için kar yağışından dolayı zemin tamamıyla beyaz bir örtüyle kaplandığı zaman onlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Biz de hem gönüllülerimizle hem dediğim gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar ve Jandarma ekiplerimizle beraber doğadaki yaban hayvanlarına yem bıraktık. Güzel bir faaliyet oldu. Yaklaşık 2 bin rakımdayız şu an, 1 tona yakın yem dağıttık, buğday dağıttık. Onların yaşam alanlarını Doğa Koruma’daki ekipler biliyorlar, zaten yürürken aslında ayak izlerini de gördük. Ağaçların diplerine, taşların yanlarına, böyle zemin noktasında hafif bir kuruma olduğu ve onların yiyecek bulacakları alanlara gönüllülerimizle beraber gelip yem bıraktık. Kış sezonu boyunca yeryüzü karla kaplıyken bizler de yeryüzünde yaşayan canlıları düşünmek için sahada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.