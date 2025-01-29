Hakkari Ticaret İl Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman il müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde fahiş fiyat denetimi yaptı.İl Merkezi ve ilçelerdeki zincir marketler, restoranlar, kafeler ve manavlarda fahiş fiyat ve etiket denetimi yapılırken, yangın tüpü satan firmalar da denetlendi. Denetlemeler esnasında Hakkari Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi, denetimlerin amacının tüketicilerin haklarını korumak, haksız fiyat artışlarını önlemek ve piyasa düzenini sağlamak olduğunu belirtti. Müdür Çiftçi, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve kurallara uymayan işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.