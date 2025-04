Ağrı’da hayata geçirilen "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında, sürekli devamsızlık yapan 2 bin 129 öğrenci yeniden eğitim sistemine kazandırıldı; kız çocuklarının eğitime erişiminde yüzde 20 artış sağlandı.Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Ekim 2023’te çeşitli nedenlerle örgün eğitim dışında kalan öğrencilerin yeniden okulla buluşturulması amacıyla "Okulum Beni Bekler" projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında yürütülen rehberlik temelli aile ziyaretleri ve saha çalışmaları sayesinde eğitimden kopan binlerce öğrenci yeniden sisteme dâhil edildi.Yeni eğitim öğretim yılı başında il genelinde sürekli devamsızlık durumunda bulunan 4 bin 892 öğrenci tespit edilirken, yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 129 bin öğrenci tekrar eğitime kazandırıldı. Bu öğrencilerin bin 658’i doğrudan örgün eğitime yönlendirilirken, 471’i Açık Öğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine alındı. Söz konusu çalışmalar sayesinde il genelinde sürekli devamsız öğrenci sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde on beş oranında azalma sağlandı. Bu düşüş erkek öğrencilerde yüzde on, kız öğrencilerde ise yüzde yirmi olarak kaydedildi. Kız çocuklarının eğitime erişiminde sağlanan artış, proje kapsamında en dikkat çekici kazanım olarak değerlendirildi."Eğitimin dışında kalan tek bir evladımız kalmayıncaya dek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Vali Koç, "Öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi iletmek isterim. Eğitim, bir toplumun geleceğini inşa eden en temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle, ilimizde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çeşitli nedenlerle örgün eğitimin dışında kalan evlatlarımızı yeniden eğitim ortamına kazandırmak amacıyla Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce 2023 yılı Ekim ayında başlatılan ‘Okulum Beni Bekler’ projesi başarıyla yürütülmektedir. Projenin başlangıcında, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sene başı verilerine göre ilimizde sürekli devamsızlık durumunda bulunan 4 bin 892 öğrencimiz tespit edilmiştir. Yürütülen yoğun saha çalışmaları, rehberlik temelli aile ziyaretleri ve yerinde takip süreci neticesinde bugün itibarıyla 2 bin 129 öğrencimiz yeniden eğitim sistemine dâhil edilmiştir. Bu kapsamda; bin 658 öğrencimiz doğrudan örgün eğitime yönlendirilmiş, 471 öğrencimiz ise Açık Öğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezi bünyesine kazandırılmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda il genelinde sürekli devamsız öğrenci sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 15 oranında bir azalma sağlanmıştır. Bu oran, erkek öğrencilerde yüzde 10, kız öğrencilerde ise yüzde 20 düzeyindedir. Özellikle kız çocuklarımızın eğitime erişiminde sağlanan bu iyileşme, bizler için ayrı bir memnuniyet vesilesidir. ‘Okulum Beni Bekler’ projesi, yalnızca sayısal verilerden ibaret bir başarı değil; aynı zamanda sosyal sorumluluğun, kamu-vatandaş iş birliğinin ve eğitime verilen önemin somut bir göstergesidir. Bu vesileyle; projeye emek ve katkı sunan tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize, rehberlik servislerimize ve sahada görev yapan tüm eğitim neferlerimize teşekkür ediyor, eğitime kazandırılan her bir öğrencimizin ilimizin ve ülkemizin aydınlık yarınları için önemli bir adım olduğuna inanıyorum.Eğitimin dışında kalan tek bir evladımız kalmayıncaya dek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi."Gözlerinin içindeki o gülümseme bir motivasyonla çalışmamıza vesile oluyor"Neslihan Gül Koç ise öğrencilerinin mutluluğunun kendilerini daha fazla motive ettiğini söyleyerek, "Okula gitmeyen öğrencilerimizi öncelikle tespit ettik. Ardından öğretmenlerimiz, özellikle kışın Ağrı’nın zorlu hava şartlarına rağmen, tek tek ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu vesileyle sahada büyük özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum.Ev ziyaretleri sayesinde öğrencilerimizle bire bir temas kuruldu, velilerimizle görüşmeler yapıldı. Velilerimizin ikna edilmesi sürecinde öğretmenlerimiz büyük çaba sarf etti. Gerektiği durumlarda bizler de sürece dahil olarak destek verdik. Bu sayede yavrularımız, kuzularımız tekrar eğitimle buluştu. Bu tablo bizi gerçekten çok mutlu ediyor.Temennimiz, önümüzdeki yıl artık eğitim almayan, devamsızlık yapan tek bir evladımızın dahi kalmamasıdır. Öğrencilerimiz okula döndükten sonra da onları yalnız bırakmıyoruz. Çünkü eğitimden uzak kaldıkları süre boyunca oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.Sınıf öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz; hem akademik eksikliklerini tamamlamaları hem de psikolojik olarak kendilerini toparlamaları konusunda öğrencilerimize her zaman destek oluyor. Onları mutlu görmek, gözlerinin içindeki o gülümsemeye tanıklık etmek, bizi hem çok mutlu ediyor hem de daha büyük bir motivasyonla çalışmamıza vesile oluyor" ifadelerine yer verdi.