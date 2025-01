Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il merkezindeki aday öğretmenlerle bir araya geldi. Kökrek, "Bir tohumun toprağa düşüp filizlenmesi gibi her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher vardır. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi bu cevherlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır" dedi.Ağrı Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Aydemir ve il merkezindeki aday öğretmenler katıldı. Programda aday öğretmenlere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, "Burada sizlerle buluşmak, kalplerinde eğitim aşkını taşıyan bu değerli topluluğa hitap etmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır. Sizler, ülkemizin geleceğine şekil veren ilham kaynakları, bilgi ve erdemle donanmış yol göstericiler olacaksınız. Her birinizin yüreğinde taşıdığı bu ideal, çocuklarımızın ve gençlerimizin umut dolu yarınlarına ışık tutacaktır" dedi.Öğretmenlik mesleğinin sevgi, emek ve sabır gerektiren bir sanat olduğunu belirten Kökrek, "Her çocuğun gözlerinde saklı olan potansiyeli görmek ve onun yolculuğuna rehberlik etmek paha biçilemez bir sorumluluktur. Sizlerin her sözü, her bakışı, öğrencilerinizin hayatında köklü izler bırakacaktır. Bilgiyi sevgiyle yoğurup aktardığınızda, öğrencileriniz akademik başarıyı ve hayatı anlamlandırmayı öğrenirler" ifadelerini kullandı.Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği değeri bulması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yapılan düzenlemelere değinen Kökrek, "Meslek kanunumuzun getirdiği düzenlemelerle öğretmenlik mesleğinin hak ettiği değeri bulması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve mesleki gelişimin desteklenmesi bizler için gurur vericidir. Sizler de bu kutsal mesleğe adım atarken büyük bir ailenin parçası olduğunuzu bilerek her daim umutla ve inançla ilerlemelisiniz" dedi.Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda hayata geçen Maarif Modeli’nin önemine işaret eden Kökrek, "Bu anlayışta akademik başarı kadar insani değerlerin, kültürel ve ahlaki birikimin aktarılması da esastır. Sizler, geleceğin mimarları olan öğrencilerimizi bilgiyle donatırken, aynı zamanda onlara insan olmanın güzelliklerini göstereceksiniz. Onları hoşgörü, sevgi, merhamet ve sorumluluk duygusuyla büyüterek yarınlara hazırlayacaksınız" diye konuştu.Kökrek, "Bir tohumun toprağa düşüp filizlenmesi gibi her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir cevher vardır. Sizlerin sabrı, emeği ve sevgisi bu cevherlerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır. Öğrencilerinizle kuracağınız bağ, onların potansiyellerini ortaya çıkaran en değerli etken olacaktır. Her birinizin gözlerinde bu yüce mesleğe adanmışlık görüyorum. Her dokunuşunuz bir hayatın dönüşümünü başlatabilir. Sevgiyle, inançla çıktığınız bu yolda attığınız her adım, ülkemizin yarınlarını aydınlatacaktır. Sizlere güveniyor, yolculuğunuzda başarılar diliyorum" dedi.