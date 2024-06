Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı eteklerinde yaz havası yaşanırken, zirvede ise adeta kara kış yaşanıyor. Yerli ve yabancı dağcılar, kar ve fırtınaya rağmen zirveye tırmanışlarına devam ediyor.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5137 rakımlı Ağrı Dağı’nın yüksek kesimleri ve zirvesinde haziran ayına rağmen hala kar yağışı, fırtına ve sis etkili oluyor. Birçok dinde kutsal sayılan, terörden arındırıldıktan sonra tırmanışa açılan ve yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı’na tırmanmak için harekete geçen bir grup dağcı, yerel rehber Resul Civaş eşliğinde kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirve tırmanışı yaptı. Zorlu hava şartlarına rağmen zirveye ulaşan dağcılar, burada anı fotoğrafları çekerek bu özel anı ölümsüzleştirdiler. Dağcılar, zirvede kar manzarasının eşliğinde dinlendikten sonra inişe geçtiler.Dağcılar, Ağrı Dağı’nın zirvesinde kar yağışının haziran ayında da devam etmesine şaşırdıklarını ve bu tırmanışın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ettiler. Yerel rehber Resul Civaş ise, Ağrı Dağı’nın zirvesinde kış mevsiminin hakim olduğunu, dağcıların tırmanışa çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Zirve tırmanışının zorlu hava şartlarına rağmen güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Civaş, "Dağcılarımız, kar, tipi ve fırtınaya rağmen zirveye ulaşmayı başardı. Bu, hem onların cesaretlerini hem de deneyimlerini gösteriyor. Ağrı Dağı her zaman zorlu bir dağ olmuştur ve zirveye ulaşmak her zaman kolay değildir. Bu nedenle dağcıların tırmanışa çıkmadan önce gerekli ekipmanları yanlarında bulundurmaları gerekiyor" dedi.Civaş, Ağrı Dağı’nın her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade ederek, dağcıları Ağrı Dağı’nı ziyaret etmeye davet etti.