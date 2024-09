Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum’daki “Türkiye Buluşmaları” programları çerçevesinde, kadın ve gençlik ve STK, Teşkilat ve Basın Buluşması programlarına katıldı.Bilim Erzurum’da kadın ve gençlerle buluşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde zor günleri el birliğiyle atlayacaklarını belirterek, “İnşallah 2028’de yeniden AK Parti gelecek. Özellikle daha da kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Gençlere teşekkür ediyoruz. Türkiye’de ne yapmamız gerekiyorsa tabii ki olarak yapmak gayreti içerisinde olacağız İnşallah kadınlarımız daha da güçlenmesi gerekir. Aileyi daha da güçlendirerek çocuklarımızı koruyarak, geleceği inşallah güven yapan devam edeceğiz" dedi.Türkiye’nin ateş çemberi içinde olmasında rağmen her değerine sahip çıktığını ifade eden Bakan Tunç, STK, Teşkilat ve Basın Buluşması programında yaptığı konuşmada, "Bu ateş çemberinin içerisinde mücadelemizi sürdürürken kardeş Azerbaycan’a da destek verdik. 30 yıllık Ermeni işgalini Karabağ’ı kurtarma noktasında en büyük desteği biz verdik ve kardeşlerimize destek olduk. Ora içinde ne dediler? Orayı da bu ülkenin ana muhalefetinin sözcüleri Karabağ’da ne işimiz var demediler. Dediler. İşte millet bu nedenle bunlar sürekli muhalefete mahkum ediyor. Bir pandemi süreci yaşadık. Ekonomimizi olumsuz etkiledi. Ve yine 6 Şubat’ta dünya tarihinin en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırma mücadelesi yaptık. Biz o deprem anından itibaren hemen koştuk. Adıyaman’a koştuğumda Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni gördüm. Araçlarıyla bütün teşkilatıyla oradaydı. Ve oradaki enkazları bir an önce kaldırmak, canlara ulaşmak için canına aşk şekilde mücadele veriyordu. Yine Hatay’a gittiğimizde Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı gördük. Her biri bir seferberlik içerisinde yerel yönetimlerimiz hepsi şehirlerimizi ayağa kaldırmanın gayreti içerisinde şu anda mücadelemizi sürdürüyoruz. Tüm bu gelişmeler ekonomimizi elbette ki olumsuz etkiledi. Şimdi toparlanma zamanı. Bir ekonomi programımız var. Çift haneye çıkan enflasyonu tek haneye rakama düşüreceğiz. 2001-2002’de nasıl düşürmüşsek daha büyük bir enkaz nasıl devralmışsak, nasıl kasayı tekrar milletin parasını milletimize hizmet olarak akıtmışsak aynı şekilde bunu başaracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz. Yine istikrarlı bir şekilde yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ve Erzurumumuz da bundan en fazla nasibini alan şehirlerimizden birisi olacak inşallah. Ben şimdiden önümüzdeki süreçte dört yıllık seçimsiz. Bir zaman dilimi var. Bu zamanı inşallah teşkilatlarımızla beraber, kabinemizle beraber, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, belediye başkanlarımızla beraber, meclis üyelerimizle beraber topyekûn bir seferberlik içerisinde gerçekleştireceğiz ve milletimiz yine Erzurum’da %74 olduğu gibi Türkiye’nin her yerinde de yüksek bir oranda AK Parti diyecek, Cumhur İttifakı diyecek, Recep Tayyip Erdoğan diyecek inşallah. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.