Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Cumhuriyet İlkokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin velileriyle birlikte Velivizyon ’Ailem’ dizisinin 9. bölümünü izledi."Evdeki Huzur Okuldaki Başarıyı Etkiler" başlıklı bölüm, Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılarla buluştu. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri ve veliler katıldı.Programda konuşan Kökrek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Velivizyon platformunun, eğitimde aile ve okul iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Eğitim sürecinin yalnızca okullarda değil, aile içinde de başladığını vurgulayan Kökrek, "Çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için sadece öğretmenlerimizin çabaları yeterli olmayacaktır. Eğitim sürecinin diğer önemli paydaşı olan siz velilerimizin, bu süreçte daha etkin, daha bilinçli ve daha sorumlu bir şekilde yer alması hayati bir öneme sahiptir" dedi.Kökrek, Velivizyon platformunun velileri bilinçlendirerek çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflediğini ifade etti. "Velivizyon ile okulla olan iş birliğimizin artması, çocuklarımızın akademik başarılarının yanı sıra, duygusal ve sosyal gelişimlerinde de büyük bir fark oluşturacaktır" diyen Kökrek, bu platform sayesinde sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturacaklarına inandığını söyledi.Kökrek’in konuşmasının ardından velilerle birlikte ’Evdeki Huzur Okuldaki Başarıyı Etkiler’ adlı bölüm izlendi. Programın devamında, İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Güler Öztekin, velilere "Etkili İletişim ve Motivasyon" konulu bir sunum gerçekleştirdi.