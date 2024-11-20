Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 40 yıldır öğretmenlik mesleğini aşkla sürdüren öğretmenlere, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde valilik konağında kahvaltı düzenledi.Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan’da bulunan ve 40 yıldır öğretmenlik mesleğini icra eden 21 öğretmeni tek tek arayarak kahvaltıya davet etti. Kahvaltıda Vali Aydoğdu ile bir araya gelen öğretmenler ince düşüncesinden ötürü Aydoğdu’ya teşekkürlerini ilettiler.Kahvaltıda keyifli anlar yaşanırken ilk defa vali konağını ziyaret ettiklerini belirten öğretmenler, kendilerini özenle ağırlayan Vali Aydoğdu’ya tekrar teşekkürlerini sunarak, “Valimiz öğretmenliğin ne olduğunu meslektaşımız olarak biliyor. Bir öğretmenin nasıl valilik yapacağını da gösteriyor.” şeklinde konuştular.“Valimizin dün yaptığı paylaşımdaki yorumları okuduk. ‘O hangi ilmiş, bende tayini mi isteyeceğim.’ ‘Keşke bizim valimiz olsa.’ gibi yorumlar vardı.” diyen öğretmenler ayrıcalıklı hissetmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.Kahvaltıda konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, “40 yılı bir kelimede söylüyoruz ama buradaki öğretmenlerimizin 40 yılını bir dinlesek o yarım asırda ne hikayeler, ne yaşanmışlıklar, ne sıkıntılar vardır. Ben tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.Öğretmenlere hitap eden Vali Aydoğdu ise “Ben Allah’a şükrediyorum. Dünyaya bir daha gelsem tekrar öğretmen olmak isterdim. O zevki, o lezzeti tatmak isterdim. Valilik öğretmenliğin bir üst seğmendi. Rehberlik, idarecilik, valilik bana göre genişletilmiş bir öğretmenlik. Ben bugün burada sizi ağırlamaktan inanılmaz derece mutluyum. Bir vatan toprağı içerisinde al bayrağın altında, şerefle, onurla hizmet ediyoruz. Bundan daha büyük bir ortak payda olur mu? Biz bu ortak paydayı ne kadar genişletir, güzellikleri ne kadar sirayet ettirirsek gerçekten o kadar başarılı oluruz.” dedi.Kahvaltı sonrası öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aydoğdu, çiçek hediye ettiği öğretmenleri daha sonra konaktan uğurladı.