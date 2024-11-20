Tunceli’de kedi ve köpeklerin dostluğu yürekleri ısıttı.Tunceli’de son zamanlarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ezeli düşman olarak bilinen kedi ve köpeğin ısınmak için birbirlerine sokulduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Mazgirt ilçesinde çekilen görüntülerde kapı önündeki bir kedi, köpeğe sokularak sıcacık bir uyku çekti.Tunceli’deki bir diğer görüntü ise Nazımiye ilçesinde çekildi. Çoban köpeği, kendisiyle oyun oynamak isteyen kedinin bu isteğini geri çevirmedi. Kendisine sokulan kedinin başını zaman zaman ağzına alarak oyun oynayan köpeğin o anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.