Artvin’in Şavşat ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Şavşat Off-Road oyunlarında Erzurum rüzgarı esti. Yarışlara Erzurum’dan katılan Pilot Furkan Genç ve Co pilot Burak Aktı, S-1 kategorisinde klasman birincisi oldu.Artvin’in Şavşat ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Şavşat Off-Road oyunlarında, yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülerin sahne olduğu etkinlikte parkurdaki tümsek ve çukurlar yarışmacılar zor anlar yaşattı.Yarışmaya İran, Gürcistan, Artvin ve çevre illerin yanı sıra Erzurum’dan da Suzuki Ak-Ya Otomotiv ana sponsorluğunda -25 off-road adına Pilot Furkan Genç ve Co pilot Burak Aktı katıldı.Araçların motor gücüne göre S1, S2, S3 ve S4 olarak adlandırılan kategorilerde dereye girmek için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. 17 kapıdan oluşan parkurda tümsek ve çukurlar zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatırken, yarışları Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da takip etti.Kıyasıya geçen yarışlarda Erzurum’dan katılan Pilot Furkan Genç ve Co pilot Burak Aktı, S-1 kategorisinde klasman birincisi oldu.