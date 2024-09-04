Ardahan’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri av koruma ve kontrollerini sıklaştırdı.2024 yılı av sezonunun başlamasıyla birlikte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri arazide av koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu. DKMP ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi(HAYDİ ve Jandarma Asayiş Timleri ile birlikte av sezonunun başlamasının ardından kaçak avcılığın önüne geçmek için kent genelinde olduğu gibi ilçelerde de denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, karşılaştıkları avcılara izin belgelerini soruyor, kaçak avlanılmaması konusunda bilgi veriyor. İzin belgesi olan avcılardan kaçak av yapanlarla karşılaştıklarında DKPM ekiplerine bilgi vermelerini istedi.Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmekte. Öte yandan DKMP ekiplerinin kontrollerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.