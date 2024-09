TFF 2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden 24Erzincanspor, 2 deplasman ve 1 kendi saha mücadelesinde aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu topladığı 7 puan ile gurubun güçlü ekibi olduğunu gösteriyor.Hafta sonu oynanan zorlu Trabzon deplasmanından 2-0 galibiyetle ayrılarak taraftarını mutlu eden 24Erzincanspor Pazar günü oynayacağı Adana 01 FK spor hazırlıklarını teknik direktör Gökhan Ünal yönetiminde sürdürüyor.İdman öncesinde takımın son durumunu değerlendiren 24Erzincanspor Teknik Direktörü Gökhan Ünal, guruptaki en zor deplasman olan Trabzon’dan çok güzel bir oyun ile 2-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi olduklarını söyledi. Rakiplerini deplasmanda yenmelerinin önemli olduğunu belirten Ünal, “Bu maç bizim hem özgüvenimiz hem de neler yapabileceğimizi görmek açısından önemliydi. Rakibimiz de çok ciddi bir kadro kurdular. Maç öncesi hafta içi çok iyi hazırlanmıştık, rakibimizi çok iyi analiz etmiştik. Maçı 1461 Trabzon spora pozisyon dahi vermeden maçı bitirdik. Bizim açımızdan güzel bir maçtı, çok fazla gol pozisyonu da bulduk fakat değerlendiremedik. Bu hafta Adana 01 ile maçımız var. Bu maçında güzel olacağını söyleyebilirim. Adana 01 takımı da çok güzel bir kadro kurdular. Ciddi ve tempolu bir takımlar. Biz bu maçı da alarak yolumuza devam etmek istiyoruz.” dedi.Oynadıkları 3 lig maçını da gol yemeden tamamladıklarını belirten Ünal; “İnşallah gol yemeden maçlarımıza devam ederiz. Takımımın enerjisi üst seviyede, gelişiyoruz ve gelişime açık bir takımız oynadıkça daha iyi oluyoruz. Rakiplerimizi çok önemsemiyorum çünkü maç sahada oynanıyor. Çıtası yüksek takımı rahat yenebiliriz ama çıtası düşük olan bir takımada yenilebiliriz. O anki enerjimiz maç içerisinde çok önemli. Biz her haftaki maçlarımıza içerde dışarıda galibiyet için çıkacağız. Ben oyuncularıma çok inanıyor ve güveniyorum. Burada çok güzel bir birlikteliğimiz var. Bu birlikteliğimiz kolay kolay yıkılmayacaktır bunu saha içerisinde gösteriyorlar. Rakiplerimize çok pozisyon vermeden maçlarımızı tamamlayabiliyoruz.” diye konuştu.Takımımdaki her oyuncum benim için değerliTransferin son gününde Erzurum spordan santrafor Serkan Köse’yi kattıklarını söyleyen Gökhan Ünal, “Transferden önce bazı maçlarını izledim. Çok kaliteli bir oyuncu, takımımıza uyum sağlayacak bir oyuncu. İnşallah bu haftaki maçımızın durumuna göre oyuna sokmayı planlıyorum. Bize katkı sağlayacaktır. Takımımdaki her oyuncum benim için değerli. Sahada oynayacak olan 11 kişi değil kadromda ki 20 kişi de takımda oynayacak durumda. Takım içerisinde güzel bir hava yakaladık inşallah sezon sonuna kadar böyle devam edecek.” dedi.Taraftarlara da seslenen Ünal, “Taraftarımız bizim için maçın içinde 12 oyuncu olacak. Bu hafta tribünleri doldurarak destek verirler” diye konuştu.