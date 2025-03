Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından; Erzincan-Bayburt-Ağrı-Ardahan-Iğdır-Kars ve Erzurum olmak üzere toplam 11 bin 300 kişiye her gün iftar yemeği verilecek.Ramazan Ayı’nın paylaşma ruhunu yaşatmak için 25 farklı Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Türkiye genelinde iftar sofraları kuruyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan boyunca herkese açık sıcak ve samimi iftar sofraları sunarak yardımlaşma kültürünü yaşatmaya devam edecek. Yetim ve kimsesizlerin buluşacağı Ramazan sofrası 29 gün boyunca devam edecek. Her yıl geleneksel haline getirilen ve her gün yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibin iftarını açtığı vakıf sofrası Ramazan ayı boyunca devam edecek.Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından da Ramazan Ayı boyunca iftar sofrası kurulacak. Konu ile ilgili bilgi veren Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu; "Erzurum Bölge Müdürlüğü olarak bizlerde bölgemize bağlı sorumluluk alanımızdaki illerde Ramazan Ayı boyunca günlük 11 bin kişilik iftar vereceğiz. Dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmak, pekiştirmek ve daha güçlü şekilde geleceğe aktarmak için her alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz gönül sofralarını bu yıl Mübarek Ramazan-ı Şerif’in gelişiyle tüm şehirlerimize yayacağız. Bölge Müdürlüğümüz vasıtasıyla kuracağımız iftar noktalarımızda paylaşmanın, paylaştıkça çoğalmanın zenginliğini yaşayacağız. Biliyoruz ki; kadim medeniyetimizin gönül zenginliğini paylaşmak, yardımlaşma ve dayanışma ile yaşatmak asli vazifemizdir. Vazifemizi layıkıyla ifa ederek vakıf kültürünün bize bıraktığı paha biçilemez mirası gelecek nesillere aktarmak için gayret etmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.Erzurum’da Nene Hatun SofrasıUslu; "Erzurum’da da Sanayi sitesi içinde ki Nene Hatun Sofrasında Ramazan ayı boyunca 600 kişilik iftar soframız olacak. Ayrıca yine Ramazan ayı boyunca belirlenmiş olan ihtiyaçlı ailelerimize evlerine başka bir ekibimiz tarafından yemek dağıtımı yapılacak. Ayrıca, ilimizde ki Araştırma ve Şehir hastaneleri yoğun bakımlarında ki hasta yakınları için iftar tabağı hazırlanıp, her gün dağıtımı yapılacak. Bu faaliyetlerimiz ve ikramlarımız Ramazan Ayı boyunca devam edecek" dedi.