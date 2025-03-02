Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımı başladı. Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak’ın kararıyla hayata geçirilen proje kapsamında her gün yaklaşık 3 bin ekmek dağıtılacak.Başkan Budak, ilçede ekonomik zorluk çeken birçok ailenin olduğunu belirterek, bu süreçte ilçe halkına destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Ayrıca iş insanlarına çağrıda bulunarak, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara destek olmaya davet etti.Taşlıçay Belediyesi’nin yürüttüğü ücretsiz halk ekmek projesinden 500-550 hanenin faydalanacağı belirtilirken, uygulamanın Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.