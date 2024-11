Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, terörü kökünden bitirecek hamlenin MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldiğini belirtti.Yurdakul, PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM ile göbekten bağlı olan, onlarla ittifak kuran, her türlü işbirliği içinde olan CHP ve Selahattin Demirtaş sevdalısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in attığı adımları görmeyenlerin, hatta alkışlayanların, Milliyetçilik vurgusu yaparak Bahçeli’ye saldırdıklarını kaydetti.Milliyetçi Hareket Partisi Kars İl Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen “Bir ve Birlikte Hilal’e Doğru Türkiye Toplantıları” kapsamında Kars’ta bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Kars’ta DEM ve CHP’ye yüklendi.“Terör sorununun çözümü önünde MHP’yi sözde engel olarak gösterenlerin oyunları bozulacaktır”Aynalı Köşk Toplantı Salonu’nda partililere seslenen Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, “Terörle mücadelede ortaklaşmak ne kadar önemliyse, terörün beslendiği bataklığı kurutmak konusunda el ele vermek de bir o kadar önemlidir. Nitekim terörü kökünden bitirici darbe yine MHP’ne, Liderimiz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin stratejik yaklaşımına maruz kalmıştır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin uzattığı el; bin yıllık kardeşlik hukukunu, bir arada yaşama azmini sürdürme arzusunu ortaya koymaktır. Çünkü bu yaklaşım nesilleri etkileyecek bir karardır. Ayrıca terör sorununun çözümü önünde MHP’yi sözde engel olarak gösterenlerin de oyunları bozulacaktır” dedi.Zaten partimizi engel gösterip aslında sorundan beslenenlerin oyunu bozulunca şimdiden Liderimizi hedef tahtasına koymaya çalıştılar diyen Yurdakul, “Üstelik demediğini demiş gibi göstererek. Dediklerini bağlamından kopartarak. Düpedüz ve ahlaksızca çarpıtma yoluna giderek. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan DEM ile göbekten bağlı olan, onlarla ittifak kuran, her türlü işbirliği içinde olan CHP ve Selahattin Demirtaş sevdalısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in attığı adımları görmeyenler, hatta alkışlayanlar, şimdi Milliyetçilik vurgusu yaparak Liderimize saldırıyorlar. En önemlisi ise, aynı saldırıyı Kandil’in teröristleri, emperyalist ülke uşakları Murat Karayılan, Mustafa Karasu, PKK Kongra-Gel Eş Başkanı Zübeyir Aydar ve PKKlı terörist Helin Ümit gibi isimler de yapıyor ve Liderimizin bu açıklamalardan çok rahatsızlar” diye konuştu.“Öyleyse burada bir gariplik yok mu sizce?”Başta CHP olmak üzere tüm muhalefet; Türkiye’nin etrafı yangın yerine dönmüşken, Yığınla bölgesel açmaz ve küresel sorun çözüm beklerken, Evrensel insani değerler can çekişirken; daha dün seçimlerini yapıp bitirmiş Türkiye’de, erken seçim derdine düştüğüne dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, “Şunu buradan açıkça ifade edeyim ki; Hiç kimse bizimle, Milliyetçi-Ülkücü camiamız ve onun Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile Türklüğe hizmet kulvarında, milletseverlik ve vatanseverlik yarışına giremez. Bugün Türkiye’nin bağımsızlığı ve Türk Milletinin güçlenmesi emperyalist güçleri ve onların uşaklarını kahrediyor ve bu odaklar farklı yöntemlerle Türkiye’nin altını oymaya, toplumsal huzurumuzu bozmaya çalışıyorlar. Lütfen uyanık olalım, birbirimizden kopmamız projelendiriliyor” şeklinde konuştu.“ABD’li mihraklar ve Kandil ilişkisi, Suriye’den ülkemize sokulan teröristlerin düzenlediği TUSAŞ saldırısında ifşa olmuştur”TUSAŞ’a teröristlerin saldırdığını vurgulayan Yurdakul daha sonra özetle şunları söyledi.“Cumhurbaşkanımız, BRİCS toplantısında dış politikada bağımsızlığımızı ortaya koyarken ve Genel Başkanımızın yaptığı önemli açıklamanın hemen sonrasında bu odaklar düğmeye basıyor ve savunma sanayimizin kalbine, TUSAŞ’a bir saldırının düzenlenmesine sebep oluyorlar. Türkiye savunma sanayisini dışa bağımlılıktan kurtaracak en önemli hamlelerin yapıldığı TUSAŞ’ın, saldırı hedefi olarak seçilmesi de elbette bir mesaj niteliği taşımaktadır. Mesajın kimler tarafından verildiği belli değil mi? Diyorlar ki; “Öcalan’ın gücü yetmez. Sınırları aşamaz. Size terörü bitirme ve PKK’yı tasfiye etme fırsatı tanımayacağız” diyorlar. ABD’li mihraklar ve Kandil ilişkisi, Suriye’den ülkemize sokulan teröristlerin düzenlediği TUSAŞ saldırısında ifşa olmuştur. TUSAŞ’a yapılan bu alçak saldırı diyor ki; “Ne yaparsanız yapın PKK ya silahları bıraktıramazsın”. Bunu yalnız Kandil mi diyor? Bana göre bu mesaj doğrudan Suriye’nin kuzeydoğusundan geliyor. PKK/YPG organizasyonundan geliyor. ABD korumasındaki topraklardan geliyor. Çok iyi biliyoruz ki, Suriye’de Fırat’ın doğusunda ABD ye bağlı özerk bir yapı kurulması halinde, bu aynı zamanda İran’a karşı ABD ve İsrail için de bir tampon olacaktır. Ortadoğu’da sınırların yeniden çizilmesi operasyonunun bir parçasıdır. Yani yeni Sevr hayallerinin ilk adımlarıdır. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin hamlesi bütün bu gerçekleri, bütün bu soruları turnusol kağıdının üzerinde bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. İşte rahatsızlık budur, İşte liderimize saldırı budur, Çünkü liderimiz Bahçeli’nin birkaç oy için partisi biraz daha oy alsın diye Türk milletini hiç bir zaman yalnız bırakmamıştır.”