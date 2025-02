Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki ovada yer alan mendereslerin karlı dağlarla birleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrılarak uzanan menderesler, etrafını saran karlı dağlarla görsel şölen sunuyor. Yaz aylarında etrafını saran sarı çiçeklerle renklenen menderesler, kış aylarında ise kar altındaki manzarasıyla kartpostallık görüntüler sunarken hemen etrafını saran dağlar ise hayran bırakıyor. Mendereslerin karlı dağlarla bütünleşmesini dron ile görüntüleyen doğasever Hakan Zanyar Aykut, doğanın güzelliklerini gözler önüne serdi.YEKDASDER Başkanı Hakan Zanyar Aykut, Hakkari bölgesinin her mevsim güzelliğiyle doğaseverlere kapısını açtığını belirterek, "Hakkari bölgesi dağlık bir bölge olması nedeniyle her mevsim farklı görüntüler sergilemektedir. Hakkari’nin ilçesi olan Yüksekova ise kış mevsiminde farklı bir güzellik barındırıyor, Yüksekova’nın saklı güzelliklerinden biri de dağlarla çevrili olan ovada yer almasıdır. Nehil Sazlığı’ndan gelen suyun menderesler çizerek Zap Suyu’na kavuşması bölgeye güzel bir görsel şölen katıyor. Biz de kuşbaşı bir görüntü ile bu güzelliği göstermek istedik" dedi.Coğrafya öğretmeni Oktay Öner de Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı’nın Türkiye’nin önemli sazlıklarından biri olduğunu belirterek, "2019 yılında ’kesin korunacak hassas alan’ ilan edilmesiyle birlikte devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biri durumundandır. Ayrıca birçok canlıya ev sahipliği yapan önemli bir ekosistem alanı durumundadır. Her mevsim ayrı bir havası olan sazlık, kış aylarında muazzam bir görsel sunmaktadır. Kış aylarında donmayan sazlık birçok canlıya ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.