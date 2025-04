"Yükseköğretimde stratejik mükemmellik" çalıştayında Atatürk Üniversitesi de yerini aldı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Avrupa Birliği destekli IMAP4U (Integrated Model of Action and Performance for Universities) projesi kapsamında gerçekleştirilen "Yükseköğretimde Stratejik Mükemmellik" çalıştayına katıldı.