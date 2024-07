Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatıyla, konteyner kentlerde kalan vatandaşların moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla hayata geçen ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinlikleri coşku dolu bir programla başladı.Bostanbaşı Mahallesindeki konteyner kentte düzenlenen etkinliklere katılarak vatandaşların heyecanına ortak olan Başkan Geçit, gençlerle masa tenisi oynadı.Çocuk tiyatrosundan animasyon ve sihirbazlık gösterilerine, sportif etkinliklerden yarışmalara, müzik dinletilerinden yüz boyama ile balon ve köpük şovlarına kadar birbirinden farklı etkinlikleri içerisine alan ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinliklerine Bostanbaşı Rönesans Konteyner Kent sakinleri büyük ilgi gösterdi. Yeşilyurt Belediyesinin tüm Birim Müdürlükleri ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçen etkinlikler renkli ve keyif dolu anlara sahne oldu. Büyük bir coşku ve katılım altında başlayan ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinliklerinin 7’den 70’e herkese hitap edecek şekilde organizasyonun yapılması konteyner kent sakinlerinden tam not aldı.Konteyner kent sakinlerine moral aşılamak amacıyla düzenlenen etkinliklere çocuklarıyla birlikte katılan aileler, Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular. Gençler bir yandan masa tenisi ve langırt oynayıp hünerlerini sergilerken, çocuklar ise balon ve köpük şovları, sihirbazlık gösterileri, Hacivat ve Karagöz Tiyatro oyununu ilgiyle takip ederek güzel bir akşam yaşadılar. Çalınan şarkılara eşlik ederek gönüllerince eğlenip, güzel anlar yaşayan çocuklara etkinlik sonunda dondurma ikramında bulunuldu.Alanda stant kuran Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğine bağlı polis memurları, çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için alınması gereken önlemler hakkında aileleri bilgilendirdiler.Coşku dolu, renkli ve güzel bir atmosferde gerçekleşen etkinliklerde vatandaşları yalnız bırakmayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise, bir gencin talebi üzerine masa tenisi oynadı.Konteyner Kentte kalan vatandaşların her zaman yanında yer aldıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinliklerinin temel hedefinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamını güçlendirmek olduğunu söyledi. Yeşilyurt’ta deprem yaralarını sarmak için üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Geçit, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerle yaşanılan zor günleri el birliğiyle atlatabileceklerine dair umut aşılamaya çalıştıklarını hatırlattı. Birbirinden farklı temalı etkinlikleri içerisine alan ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ programlarıyla konteyner kentte kalan ailelere, çocuklara ve gençlere moral aşılamaya çalıştıklarına konuşmasında yer veren Başkan Geçit, iyi ve zor zamanlarda vatandaşların yanında güçlü bir şekilde yer almayı ilke haline getiren bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade etti.Yeşilyurt Belediyesinin tüm imkanlarını vatandaşların emrinde sunduklarını ifade eden Başkan Geçit, alanda bulunan hitaben yaptığı konuşmada, “ Belediyemizin tüm birimleri ile Yeşilyurt Kent Konseyimizin ortaklaşa düzenlediği ‘Yeşilyurt Yaz Akşamları’ etkinliklerine çok güzel bir başlangıç yaptık, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bostanbaşı Rönesans Konteyner Kentimizde gördüğümüz bu yoğun ilgi ve teveccüh bizleri mutlu etmiştir. Gençlerimizin heyecanı, çocuklarımızın mutluluğu her şeyden kıymetlidir, onların gözlerindeki parıltı ve güzel bir akşam yaşadıklarını görmek bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor. Biz sizler için çalışıyoruz, sizlerin her zaman yanındayız. Yaz akşamlarımızın hareketli, güzel ve keyifli geçmesi adına bu güzel etkinlikleri sizlerle buluşturduk. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında geçen ilk etkinliğimizde gördüğümüz bu muhteşem birliktelik bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Yaşadığımız zor günleri el birliğiyle atlatacağız, bizlerde belediyemizin tüm imkanlarını sizlerin emrinde sunmuş durumdayız. Belediyemizin kapıları sizlere sonuna kadar açıktır, bugün bizleri çok güzel misafir ettiniz, hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Belediye olarak bir yandan ilçemizin yeniden imar ve inşası noktasında yoğun bir çalışma döneminden geçerken diğer taraftan bu tür etkinliklerle sizlerle iç içe olmaya, yanınızda yer almaya devam edeceğiz” diye konuştu.Başkan Geçit, konuşmasından sonra konteyner kentte kalan vatandaşlarla sohbet edip, talepleri tek tek dinleyerek, belediyenin uhdesindeki hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.