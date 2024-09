Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Turgut Özal Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızın iki bloğunu bu ayın sonunda, diğer kalan iki bloğu da 2025 yılı Haziran ayında hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.Depremzede ailelerin kalıcı konutlarına taşınmalarına yönelik başlatılan çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, belediyenin kendi mali kaynaklarıyla yapılan Turgut Özal Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm konutlarını hak sahiplerine bir an önce teslim etmek için çalışmalara hız verdiklerini söyledi.15 dönümlük alanda toplam 168 dairenin yanı sıra 10 dükkân ile sosyal yaşam alanlarının yer alacağı Kentsel Dönüşüm Konutlarıyla Yeşilyurt’un merkezi bir noktasına depreme dayanıklı konutlar ve konforlu bir yaşam alanı inşa ettiklerini hatırlatan Başkan Geçit, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle riskli alan ilan edilen Turgut Özal Mahallesi’ndeki 15 dönümlük alanda yaşayan hak sahiplerine en kısa sürede evlerini teslim edeceklerini ifade etti.Başkan Geçit, 2020 yılındaki Elazığ-Sivrice depreminden sonra yapımına başlanan kentsel dönüşüm konutlarında hak sahibi olan vatandaşları asla mağdur etmeyeceklerine dikkat çekerken, “Belediyemizin kendi öz bütçesi ve mali kaynaklarıyla 2020 yılında temeli atılan kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu bölgede inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri buradaki konutlarımızın bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 168 dairenin yanı sıra 10 dükkânın yer aldığı kentsel dönüşüm konutlarımıza taşınmayı bekleyen hak sahiplerimiz belediyeye gelerek mağdur olduklarını bizimle paylaştılar. Hak sahiplerini dinledik, çözüm yolları üzerine yoğunlaştık. 2020 yılından bugüne kadar ki sürece baktığımızda oradaki hemşerilerimizin mağduriyetine açıkçası hak verdik. Vatandaşlarımıza A ve Bloklarımızı Eylül ayının sonlarına doğru, diğer iki bloğu da 2025 yılının Haziran ayı içerisinde teslim edeceğimizin sözünü verdik. İnşaat alanımızda yoğun bir çalışma söz konusu, ekiplerimiz konutlarımızı yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar, kaba inşaatlar tamamlandı, iç yapım işlerinde ciddi bir mesafe alındı. Biz göreve geldiğimizde yüzde 76 seviyesinde olan A ve B Bloklarımızın seviyesi şu anda yüzde 97 civarında, yüzde 20 seviyesinde olan C ve D Bloklarımızda ise yüzde 46 seviyesine ulaştık. Bununla birlikte buradaki hak sahiplerimize verilen kira desteğinde artışa gittik. Belediye meclisimizde aldığımız kararla birlikte 3 bin 750 TL olan kira desteğini 5 bin TL’ye yükselttik. Kira yardımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.