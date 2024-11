Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in seçim vaatlerinden olan ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projesi yapılan çalışmaların neticesinde gerçeğe dönüştü. Üniversiteli öğrencilerin yer alacakları ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ toplantılarında alınan kararlar, Malatya’nın yeniden inşa ve imar sürecine önemli katkılar sunacak. Başkan Geçit, meclis toplantılarıyla kent yönetiminde aktif rol alacak olan gençlerin fikir ve önerilerinden üst düzeyde faydalanacaklarını söyledi.Yeşilyurt Belediyesi, gençlerin kent yönetimine aktif katılmalarını imkân tanıyacak, ülkemizde az sayıda örneği olan ‘Genç Meclis’ projesini Malatya’da ilk kez hayata geçiren yerel yönetim oluyor.Gençlere yönelik proje, faaliyet ve yatırımları ile her zaman onların yanında yer almaya özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in yeni dönem vaatlerinden olan ‘Ücretsiz YKS ve LGS’ kurslarından sonra gençlerin taleplerini dile getirebilmeleri ve fikirlerini hayata geçirebilmeleri amacıyla, Yeşilyurt Kent Konseyi ile işbirliği halinde ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ kuruluyor.Malatya İnönü Üniversitesi ile Turgut Özal Üniversitesinde eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin yer alacakları ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ çatısı altındaki toplantılara katılarak öneri ve isteklerini paylaşmak isteyen üniversite öğrencileri başvurularını, 29 Kasım 2024 tarihine kadar https://forms.gle/t9LuGinTNrESw3T39 linki üzerinden yapabilecekler.İlk oturum toplantısını Ocak Ayında yapacak olan Yeşilyurt Genç Meclisinde, encümen üyeleri başta olmak üzere Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik ve Spor, Eğitim, Kadın ve Aile, Kent Kültürü ve Estetiği, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri, Hukuk İhtisas gibi alt komisyonlar kurulacak. Meclis üyeleri, kendi aralarından seçecekleri bir meclis başkanı, iki meclis başkan vekili ve bir sekreter ile 3 asil ve 3 yedek divan üyesi tarafından yönetilecek. Diğer üyeler komisyonlarda yer alacak. Yeşilyurt Gençlik Meclisi bir yıl içinde, her ayın son haftasında olmak üzere 12 toplantı yapacak.Yeşilyurt Genç Meclisinin gönüllü üyesi olmaya hak kazanan üniversite öğrencileri, her ayın son haftasında yapılacak olan meclis toplantılarında görüş ve önerilerini sunarak kent yönetimine aktif katılımları sağlanmış olacak.Gençlere verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ toplantılarında alınan kararların Malatya’nın yeniden inşa ve imar sürecine önemli katkılar sunacağını söyledi. Yeşilyurt Belediyesinin gençlerle yan yana, omuz omuza çalışan yerel bir yönetim olduğunu hatırlatan Başkan Geçit, gençlerin Malatya’yla ilgili tespit ve önerilerini merakla beklediklerini ifade etti.Gençlerle daha yakın çalışmak, onların fikirlerinden daha fazla yararlanmak amacıyla ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projesini gerçeğe dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Geçit, “Öğrencilerimizle her türlü platformda bir araya gelmeye, onların fikirlerini almaya büyük önem veriyoruz. Malatya ve Yeşilyurt için yapacak daha çok işimiz var, bu çalışmaları yaparken gençlerimizin önerilerinden en üst düzeyde yararlanmak istiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlere verdiğimiz önemden yola çıkarak ülkemizde az sayıda örneği olan Yeşilyurt Genç Meclisini Malatya’ya kazandırıyoruz” şeklinde konuştu.Başkan Geçit, üniversite sınavına hazırlanan gençler için sözünü verdikleri ücretsiz YKS ve LGS kurslarını başlattıktan sonra gençlerin kent yönetimine aktif katılımlarını sağlayacak ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projesiyle gençlik yatırımlarını ileri bir boyuta taşıdıklarını hatırlatırken, “Biz hizmete başlarken ‘çözüm odaklı çalışacağız, herkesi dinleyeceğiz ve ortak kararlar alacağız, kentimizi ve ilçemizi hep birlikte ayağa kaldıracağız’ demiştik. ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ projemiz ile geleceğimizin umudu olan gençlerimizi dinleyeceğiz, onların değerli fikirlerinden yola çıkarak yeni yatırımların ve projelerin kapısını aralayacağız. Üniversitelerimizden başvuru yapan öğrencilerimizden oluşacak olan ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ toplantıları sayesinde gençlerimizin farklı konu başlıkları altındaki öneri ve isteklerini kurumsal bir yapı içerisinde öğrenmiş olacağız. Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Meclisleri gibi çalışacak olan ‘Yeşilyurt Genç Meclis’ toplantılarını Ocak ayında başlatacağız. Meclis çatısı altında kurulacak olan alt komisyonlarda aktif görev alacak olan öğrencilerimizin talepleri ve çözüm önerileri Malatya’nın yeniden inşa ve imar sürecine çok önemli katkılar sunacaktır. Gençlerimiz bu proje sayesinde şehrimizin geleceğiyle ilgili alınacak kararlarda belirleyici rol oynayacaklar. Kentimizi ve ilçemizi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Gençlerimizin birlikte hareket ederek çok güzel işler başaracağına canı gönülden inanıyor, onlara çok güveniyoruz. Malatya’da ilk kez hayata geçecek olan Yeşilyurt Genç Meclisimiz şimdiden kentimize, ilçemize ve tüm gençlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.