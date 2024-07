Yeşilyurt Belediyesi, Yeşiltepe bölgesinde hurdacılar alanı olarak bilinen ve atılan hurda, atık ve yanıcı maddelerden dolayı insan ve çevre sağlığını tehdit eden alanın temiz ve düzenli bir görüntüye kavuşması için çalışma başlattı.Temizlik çalışması yapılan alana çöp veya hurda atılmasının önüne geçmek içinde belediye personelleri 7/24 görev yapıp, kamera takip sistemi kurulacak. Yeşiltepe’de ‘hurdacılar alanı’ olarak bilinen ve atılan malzemelerden dolayı zaman zaman tehlike oluşturan görüntülerin yaşandığı alan, baştan aşağıya düzenleniyor.Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinlerinin bu yöndeki talep ve şikayetlerini dikkate alarak, kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Ekipleri, yanıcı, yakıcı ve zararlı maddelerin atılması nedeniyle mahalle sakinlerini ciddi seviyede rahatsız eden bu alanı baştan aşağıya temizlerken, kalıcı önlemler içinde düğmeye basıldı.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatlarının ardından harekete geçen her iki belediyenin ilgili birimleri, bir yandan insan ve çevre sağlığını tehdit eden hurda ve atık malzemeleri kaldırırken diğer taraftan bölgenin her an takip edilmesi içinde kamera sistemi kurulup, görevlendirilecek personeller 7/24 bölgede mesai yapacak. Başlatılan çalışmalar sonrasında bölge sakinlerini rahatsız eden görüntüler tamamen ortadan kaldırılıp, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamasına imkân sunulacak.Çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Emin Gölgeli, çalışmalar neticesinde ‘hurdacılar alanı’ olarak bilinen bölgenin temizlenmesi ve güvenli bir yapıya dönüşmesi için etkin ve kararlı adımların atıldığını söyledi.Yeşilyurt’un tüm yaşam alanlarının temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için görev başında olduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Emin Gölgeli, “ Yeşiltepe’de Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz ile Anayurt bulvarının kesiştiği noktada gerek vatandaşların gerekse de hurdacılar tarafından atılan yaklaşık 300 kamyonluk atık malzeme, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt Belediyemizin ortaklaşa çalışmasıyla kaldırılıyor. İnsan ve toplum sağlığıyla birlikte çevre güvenliğine ciddi zararlar verip, tehlike oluşturan buradaki kötü görüntü yapılan etkin çalışmalarla ortadan kalkmış olacak. Malatya Büyükşehir Belediyemizde ilgili genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız ve teknik personellerle işbirliğiyle halinde çalışıyoruz, bundan sonra buraya atık malzemeler ve çöpler atılmayacak, gereken önlemler alınacak ve burası güvenli bir hale dönüşecek. Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nden 7/24 görev yapacak personeller burada görev yapacak olup, ayrıca kamera takip sistemi de kurulacak. Mahalle sakinlerimizin burayla alakalı çok sayıda şikâyeti vardı, bizlerde vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için elimizden geleni yapıyoruz“ diye konuştu.