Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilevler ’31.Bölge Rezerv Alan’ konutlarında incelemelerde bulunarak örnek daireyi gezdi.Yeşilyurt’ta depreme dayanıklı konutlar ve yeni nesil yaşam alanlarının sayısını artırıp, vatandaşların güvenli ve sağlıklı alanlarda yaşamasına imkan tanıyacak hizmetleri ön plana alan ve ilçeyi yeniden ayağa kaldırmak için ‘Birlikte Yeniden Yeşilyurt’ anlayışıyla hizmet seferberliğini başlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Atay ve Sabri Akın’ın yanı sıra Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ile birlikte Yeşilevler ’31.Bölge Rezerv Alan’ konutlarında incelemelerde bulunup, örnek daireyi gezdi.Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Yaşadığımız asrın felaketi büyük depremlerde ağır hasar alıp yıkılan Yeşiltepe’deki Yeşilevlerin olduğu bölgede ‘Rezerv Alan’ projeleri kapsamında inşa edilen, modern tekniklerle donatılmış, deprem yönetmeliklerine uygun 51 bloktan oluşan 750 konutumuz ve sosyal yaşam alanlarımızla Yeşiltepe’ye güvenli ve modern bir yaşam alanı kurulacak” dedi.Şantiye yetkililerden inşaatların son durumu ve anahtar teslimleri üzerine bilgiler alan Başkan Geçit, depremzede ailelerin taşınacakları konutların bir an önce teslim edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ yetkilileriyle uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışarak, belediyenin tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyledi.Yeşiltepe’nin çehresini değiştirecek rezerv alan konutlarıyla birlikte depremzede aileleri yeni yuvalarına kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Geçit, “6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alıp yıkılan Yeşilevler konutlarının olduğu bölgemizde konut üretimleri aralıksız devam ediyor. 51 blok ve 750 konutun yanı sıra sosyal yaşam alanları, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla birlikte bu bölgemizin çehresini değiştirecek modern bir yaşam alanı kuruluyor. Devletimizin kararlılıkla sürdürdüğü bu büyük yatırımlar kapsamında, modern mühendislik teknikleriyle inşa edilen ve en son deprem yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan buradaki sağlam ve estetik konutlar, en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Bölgenin çehresini değiştirecek, yaşam kalitesini artıracak bu modern yapılar, hem dayanıklı hem de çağdaş mimari anlayışına uygun olarak inşa ediliyor. Vatandaşlarımız yeni evlerinde huzurla ve güvenle yaşayacaklar. Şehrimize değer katacak bu önemli yatırımların hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizde bir yandan güvenilir ve sağlam yaşam alanların sayısı artarken diğer taraftan geleceğe dönük hayallerimiz ve umutlarımızda daha fazla yeşermektedir. Belediye olarak hem bu bölgemizdeki konutların hem de diğer rezerv alanlarımızdaki çalışmaların belirlenen zamandan önce tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için her türlü desteği veriyoruz” ifadelerini kullandı.Yeşilevler ‘Rezerv Alan’ projesinin ‘dirençli ve güvenli yaşam alanlarına sahip Yeni Yeşilyurt’ hedeflerine ulaşmada çok önemli katkılar sunacağına dikkat çeken Başkan Geçit, titiz ve planlı bir çalışmanın yürütüldüğü Yeşilevler konutlarında ilk anahtar teslimatlarının Mart ayı itibariyle başlayacağını, ikinci etabın Mayıs ayında, üçüncü etap konutlarının ise Haziran aylarında teslim edilerek vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.Malatya ve Yeşilyurt’un dört bir tarafında depreme dayanıklı, modern yapılaşmaya uygun yeni yaşam alanlarının hızla yükseldiğini hatırlatan Başkan Geçit, seçim döneminde sözünü verdikleri ‘iki yılda şehrimizi ayağa kaldıracağız’ sözünü yerine getirmek için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını, sayısı her geçen gün artan konut üretimleri ve atılan kararlı adımların bunun açık bir göstergesi olduğunu ifade ederken, Vali, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Battalgazi Belediye Başkanı, kamu ve kurumlarla el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışarak Malatya’yı daha güçlü bir şekilde ayağa kaldıracaklarını ve bundan kimsenin şüphesi olmaması gerektiğine bir kez daha vurgu yaptı.Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ise devam eden konut projelerine verdiği desteklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e teşekkürlerini sundu.