Hakkari’de bitkin halde bulunan yavru kurtlar, getirildikleri Van’da, görevliler tarafından kreş hizmeti verilerek biberonla besleniyor.Hakkari’de geçtiğimiz ay duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 4 yavru kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hakkari Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada veteriner hekimler tarafından kısa bir süre beslenmeleri yapılan kurt yavruları, rehabilite edilmek üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi. Burada da her türlü bakımları yapılan kurt yavruları, görevliler tarafından biberonla besleniliyor. Zaman zaman merkez bahçesine çıkarılan yavru kurtların sağlık durumları iyi gözüküyor."Yavru kurtlara kreş hizmeti veriyoruz"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanları ile ilgilendiğini ifade eden merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Merkezimize yılın her gününde ve her mevsiminde çeşitli sayıda hayvan gelmekte. Bahar mevsiminde de genellikle yuvadan ayrılmış öksüz ve yetim yavrular gelmektedir. Biz de burada bire nevi kreş hizmeti vermekteyiz. Son olarak gelen kurt yavrularımızı da annesinden ayırmışlar, öksüz ve yetim kaldıklarından dolayı DKMP Hakkari Şubesi yetkilileri el koymuş ve buradaki veteriner hekim buna 3 gün kendi evinde baktıktan sonra bize getirildiler. Bizde merkezimize gelen yavru hastalara kreş hizmeti veriyoruz. Şimdiye kadar da çok sayıda kurt yavrusunu tedavi ettik büyüttük ve doğaya kazandırdık. Bunlarda merkezimize geleli 15 gün oldu. 15 günden beri bakımlarını tedavilerini yapıp tekrar doğaya bırakmak için Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceğiz” dedi.