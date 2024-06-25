Elazığ’da kız arkadaşını öldüren şahıs, daha sonra 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat B. ile kız arkadaşı Selen A. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Fırat B., yanında getirdiği silah ile kız arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Selen A.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldüren Fırat B. ise sabah saatlerine doğru, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi’nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.