1993 yılında Erzurum’un Çat ilçesine bağlı Yavi köyünde terör örgütü PKK mensuplarının 5’i çocuk 33 kişiyi kalleşçe kurşuna dizerek yaptığı katliamın izleri aradan geçen 31 yıla rağmen unutulmadı.Çat ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Yavi köyü, 25 Ekim 1993’te gasp ettikleri kamyonetle gelen PKK’lı teröristlerin vahşice sivil katliamlarından birini yaşadı. Mahalle kahvehanesinde o gece haberleri seyretmek için toplananlar ile dışarıdan çevirdikleri genç ve çocukları, uzun namlulu silahlarla yaylım ateşine tutan hain teröristler, bu katliamda 5’i çocuk 33 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişi yaralandı. Terör örgütünün gerçek yüzüne tanıklık eden Yavi halkı, aradan geçen 31 yıla rağmen bir gün bile unutmadıkları katliamı ve yaşadıkları acıyı ilk günkü gibi yüreklerinde hissediyor.31 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından katledilen 5’i çocuk, 33 kişi, düzenlenen Yavi köyünde törenle anıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler, törenin sonunda mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı. Törene katılanlar, 31 yıl önce hayatını kaybeden yakınlarının mezarlarının başında dua etti.Yavi Mahallesi’ne girişteki şehitlikte düzenlenen törene Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve bölge halkı katıldı. Yavi Şehitliği’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu.Yavi Mahalle Muhtarı ve o gecenin tanıklarından Nurullah Tiryaki törende yaptığı konuşmasında katliam gecesini anlattı. Çat Belediye Başkanı’nın konuşmasının ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi konuştu.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Bundan tam otuz bir yıl önce yani 25 Ekim 1993 tarihinde beş tanesi de günahsız vebalsiz çocuklarımız olmak üzere toplam 33 vatandaşımız hain terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla taranmak suretiyle şehit edilmişlerdir. İki gün önce de malumlarınız Ankara’da Kahramankazan’da TUSAŞ’ta yine millet olarak büyük bir acı yaşadık. Orada da beş vatandaşımız şehit oldu. On dört vatandaşımız yaralandılar. Ben bu vesileyle bütün şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum. Cenabıhak onlara rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Ailelere başsağlığı diliyorum. Yine Cenabıhak devletimize, milletimize, ülkemize, insanımıza böyle acılar yaşatmasın. Tekrarını yaşatmasın bu tür acıların. Şu anda yine bu vesileyle yurt içinde, yurt dışında operasyonda olan askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimiz var. Cenabıhak onlara da yardımcı olsun. Onları daima her daim mensur ve muzaffer eylesin diye dua ve niyazda bulunuyoruz. Yine kahraman gazilerimizin hayat olanlarına Cenabıhak hayırlı, uzun ömürler versin. Ahirete irtihal edenlere de yine rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Hem Yavi katliamı hem de TUSAŞ’ta yapılan saldırı bize şunu gösteriyor ki biz bu topraklarda yaşamak için bu topraklarda tutunmak için güçlü devlet olmak zorundayız. Zayıf devletlerin, güçsüz milletlerin bu topraklarda yaşama şansı ve imkanı yok. Tarihten hatırlayalım. Bu Anadolu coğrafyasında nice devletler kuruldu. Nice medeniyetlerde tarihe karıştı gitti. Onun için biz bu topraklarda her daim bir olmalıyız. Beraber olmalıyız ve güçlü olmalıyız. Cenabıhak devletimize, milletimize zeval vermesin. Yine Cenabıhak bu aziz vatanda, bu ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşamayı bir ve beraber yaşamayı, kıyamete kadar birlikte olmayı, aziz milletimize nasip eylesin diyor, tekrar hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.Anma programında Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can tarafından dua edildi. Törenin sonunda programa katılan protokol mensuplarınca şehit mezarlarının üzerine karanfil bırakılarak dua edildi. Kabirlerin yanına fidan dikimi de yapıldı.