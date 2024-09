Erzurum’un yeni yerleşim alanları içerisinde yar alan ve popüler semt haline gelen Prof. Dr. İhsan Doğramacı kavşağına vatandaşlar trafik ışığı konulmasını istiyor.Hemen hemen her gün ciddi trafik kazalarının yaşandığı bulvar kavşağında trafik ışıklarının bulunmaması trafik akışında çeşitli tehlikelere yol açıyor. Ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların meydana geldiği kavşakta trafik ışıklarının bulunmaması semt sakinleri tarafından tepkiyle karşılanıyor. Çok hızlı bir biçimde yapılaşmanın gerçekleştiği alanda ciddi bir nüfusun oluştuğu sabah ve akşam trafiğinin yoğunluk kazandığına dikkat çeken semt sakinleri yol üzerinde bulunan kavşakta trafik ışıklarının bulunmaması kazalara yol açıyor.Vatandaşlar yetkililere seslendiDaha fazla kazaların yaşanmaması için bir an önce trafik ışıklarının konulmasını isteyen vatandaşlar ‘Buradan yetkililere sesleniyoruz ve diyoruz ki biran önce bu kavşaklarda tedbir alınsın, gerekli noktalara trafik ışığı konulsun. Aksi halde kazların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Hemen hemen her gün bu noktada kazalar meydana gelmektedir. Ölümlü, ciddi yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar yaşanmaktadır. Yetkililerin vakit geçirilmeden bu yolda bir çalışma yaparak sorunu çözmeliler.’ diye konuştular