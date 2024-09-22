Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Tandoğan Mahallesi’nde düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi. Programa AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de katıldı.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Tandoğan Mahallesi’nde düzenlenen "Mahalle Sizin, Söz Sizin" programında mahalle sakinleriyle buluştu. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Taşkın, çözüm odaklı çalışmaların sürdüğünü belirtti.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, konuşmasında, Tandoğan Mahallesi sakinlerinin sorunlarına odaklanarak şunları söyledi: “Beş aydır her hafta bir mahallemizde siz vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Programın konsepti gereği biz az konuşuyoruz, sözü size bırakıyoruz. Mahalle muhtarımızla sürekli temas halindeyiz ve sorunları ondan dinliyoruz. Bugün de sizlerden dinleyerek çözüm yolları bulmaya gayret edeceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum.”AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, programda yaptığı konuşmada, mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleyip çözüm bulmanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Gören, “Bugün Tandoğan Mahallesi’ndeyiz. Amacımız, mahallenin sorunlarını bizzat sizlerden dinleyip çözümler üretmek. Bu buluşmalarla sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Asıl olan burada uzun siyasi nutuklar atmak değil, sizlerin problemlerini çözmek için gayret göstermektir. Bu buluşmayı organize eden Bayram Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Mahalle Sizin, Söz Sizin programlarının önemine dikkat çekerek, “Bu buluşmaları düzenli aralıklarla yaparak mahallelerimizdeki sorunları ve eksiklikleri yerinde tespit ediyoruz. 6 Şubat depremi sonrası Malatya’mız büyük bir yıkım yaşadı, ancak tüm olumsuzluklara rağmen yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Tandoğan Mahallesi’ndeki eksikleri de ilgili müdürlerimiz not aldı, bizler de takipçisi olacağız” dedi.