Deprem konutlarının yapıldığı İkizce bölgesinde yaşayan vatandaşlar Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yollarının yapılmasını istiyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek seslerini duyurmak isteyen İkizce Mahallesi sakinleri sorunlarına çözüm istiyor. Deprem sonrası mahallelerinin yanındaki hazine arazilerine deprem konutlarının inşa edilmesi ile bölgenin hem araç hem nüfus olarak daha yoğun olduğunu aktaran Mahalle Muhtarı Mehmet Tanrıverdi, “Bizim evlerimiz de hasar gördü. Biz de zarar gördük. Bizler de aynı sıkıntıyı yaşadık, hala yaşıyoruz. Tüm yollarımızın tahrip olmasına ses çıkartmadık. Çünkü insanlarımız bir an önce evlerine kavuşması için aynı hassasiyetimizi de gösterdik. Ancak depremin üstünde 20 ay bir zaman geçmesine rağmen mahallemizin yolları kullanılmaz durumda. Arazide tarım yapılmaz halde. Mahalle sakinleri mahallede oturamıyor. Hayvancılığımız bir kere yok oldu. Hayvancılığımız bitti. Hayvancılık İkizce’de olamaz” dedi.Birçok mahallenin de yollarının benzer durumda kötü olduğunu ifade eden Muhtar Tanrıverdi, “Beylerderesi köprünün onarımından dolayı, araçların birçoğu İkizce yolunu kullandığı için o yol da kullanılmaz halde. Bizlerin daha fazla mağdur olmaması için bir an önce gerekenin yapılmasını arz ederim” dedi.Mahalle sakinlerinden Salman Gültekin ise “Biz köylü olarak çok mağduruz. Yolumuz, evlerimiz toz toprak içinde. Bunu bizzat yapılması lazım. Köylü çok mağdur durumda. Evlerimiz oturulamaz hale gelmiş. Bağ bahçelerimiz, evlerimiz toz içinde. Evlerimizin kapılarını açamıyoruz. Balkonda oturamıyoruz. Evlerimiz camlarını açamıyoruz” ifadelerine yer verdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin 10 gün sonra gelip yolu yapacakları belirtmelerine rağmen halen gelmediklerini ifade eden Gültekin, “Yani tozun olduğu bölgede insanlar nasıl oturacak On gün sonra tamam dediler ama halen yirmi ay geçti yapılmadılar. Belediyenin bir an evvel bu işi yapması gerekir. O insanlara yazık” şeklinde konuştu.Mahalle Sakinlerinden Cihan Azak’ta yolların yapılmamasının kendilerini mağdur ettiğini dile getirerek, “Kiminin bahçeleri kurudu, hayvancılık yapılamıyor. Çok fazla sorun var. Şehre bu kadar yakın bir yer olmasına rağmen çok fazla sorun var ve sorun çözülmüyor. Sadece bekletiliyor. İnsanlara sözler veriliyor ve sözler tutulmuyor maalesef. Biz bu yolu bir senedir yapılması için müracaat etmediğimiz makam kalmadı. İstediğimiz 5 kilometrelik bir yol başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.