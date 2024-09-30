Van’da hakkında kayıp başvurusu bulunan Sumaye Saed Muhammed Azız isimli kız çocuğu bulundu.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocuk Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hakkında kayıp başvurusu bulunan Sumaye Saed Muhammed Azız (2010) isimli kızımızın İpekyolu ilçesinde bir ikamette olduğu tespit edilmesi üzerine; 30 Eylül 2024 tarihinde tespit edilen ikamete geçilerek kayıp kızımız Sumaye Saed Muhammed Azız’e ulaşılmış ve ailesine kızımızın bulunduğu bilgisi verilmiştir” denildi.