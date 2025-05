Vanspor, Nesine 2. Lig Play-Off finalinde 1 Haziran Pazar günü Kayseri’de Batman Petrolspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Vanspor Futbol Kulübü, final maçı öncesi son antrenmanına taraftarlarının önünde çıktı. Atatürk Şehir Stadı’nda final maçı öncesi son antrenmanını yapan Vanspor, taraftarıyla adeta şampiyonluğa kenetlendi.Antrenmanda İHA muhabirine açıklamada bulunan Vanspor FK Başkanı Erol Temel, gelinen noktada mutlu ve gururlu olduklarını vurgulayarak, "Play-off sürecinde çok muazzam bir oyun sergiledik ve takımın o inanmışlığı arttı. İnşallah bu süreçte de herkesi yanımızda görmek istiyoruz" dedi.Taraftarların her zamanki gibi takımın yanında yer aldığının altını çizen Temel, aynı duyarlılığı Vanlı iş insanlarından beklediğini söyledi. Vanlı iş insanlarının takıma ve taraftarlara destek olmasının zamanının geldiğini belirten Başkan Temel, "Ben buradan iş insanlarına sesleniyorum. En azından bu taraftarlara sahip çıksınlar, destek olsunlar ve bu takıma sahip çıksınlar. İnşallah pazar günü bu takım hak ettiği yere gelecek ve şampiyonluğu ilan edeceğiz. Ben buna inanıyorum, buna güveniyorum. Takımdaki inanmışlığı, güvenmişliği görüyorum ve inşallah o kupayı bu şehre getireceğiz" ifadelerini kullandı."Biz bütün takımlarla kardeşiz"Kayseri’de oynanacak olan final maçın kendileri için dezavantaj teşkil etmediğini vurgulayan Temel, "Bizim için hiç fark etmiyor. 81 ilin hepsi de bizimdir. Biz bütün takımlarla kardeşiz. Bu süreçte de biz çok cesaretli davrandık. Ben Bursaspor Başkanı ile fotoğraf çektirdim ve paylaştım. Kardeşliğimi ilan ettim. Aynı şekilde Elazığ’da da yaptım, her yerde de yaptım. Biz kardeşlik görmediğimiz yerde bile o kardeşliği hep güçlendirdik. Bize kavga, dövüşle gelenlere biz çiçekle gideceğiz ve onları gollerimizle uğurlayacağız. Kayseri de bizim bir şehrimiz. Batman da sonuçta bizim kardeş takımımız ama önce can sonra canan demişler. Hak eden kazansın ama inşallah biz hak edeceğiz ve kazanacağız. Çünkü biz çok sıkıntılar yaşadık, çok bedeller ödedik. Bu saatten sonra bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Ben inanıyorum, şehir de buna inanmış" diye konuştu.Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadığını da sözlerine ekleyen Temel, "Asla umutsuzluğa kapılmadım. En ağır eleştirileri aldım ama yine de kimseye cevap vermedim. En büyük haksızlığa uğradım. Çok şey yapıldı ama inşallah şampiyon olduktan sonra konuşacağım. Ben her şeyimi bu takıma adamışım. Bu takımı şampiyonluk yapmak için elimden geleni yapacağım ve beraber şampiyonluk kupasını kaldıracağız" dedi.Lokman Hekim Van Hastanesi’nden futbolculara moral pastasıVanspor’un final maçı öncesinde yaptığı antrenmanını ziyaret eden Lokman Hekim Van Hastanesi yönetimi, futbolculara pasta ikramında bulundu. ‘Vanspor’a başarılar diliyoruz’ yazılı pastayı saha içinde kesen Vanspor Başkanı Erol Temel, futbolculara elleriyle pasta ikram etti. Amaçlarının takıma moral vermek olduğunu belirten Lokman Hekim Van Hastanesi Genel Müdürü Fatih Doğan, "Vansporumuza 1. Lig öncesindeki son maçında başarılar dilemeye geldik. Yolları açık olsun. İnşallah 1. Lig’e çıkacağız" şeklinde konuştu.Final maçı öncesi son antrenmanını yapan takım daha sonra stattan ayrıldı.