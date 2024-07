Van’ın en uzun ömürlü 87 yıllık tek ticari kuruluşu ve markası Türkiye’nin 3. büyük gazetesi Vansesi Gazetesi, yayın hayatında 87. yılına ulaştı.21 Temmuz 1937 tarihinde gazeteciliğe “merhaba” diyen Vansesi, kurulduğu günden bu yana Van ve ülke sorunlarına çözüm sunmak için çaba sarf ediyor. 21 Temmuz 1937 yılında kurulan, Van’ın ve Türkiye’nin köklü gazetelerinden biri olan Vansesi Gazetesi, 87’nci yaşını kutluyor. Kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm sunmak amacıyla yayın hayatına başlayan Vansesi, yıllardır okurlarının güvenini kazanarak, doğru ve tarafsız haberleriyle yayınını başarıyla sürdürüyor. Vansesi Gazetesi, 87 yıllık tarihi geçmişi boyunca Van ve çevresi başta olmak üzere Türkiye’nin güncel meselelerine ışık tutuyor. Köklü geçmişiyle kuruluşundan bugüne Van’ın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişim ve değişimini yakından takip edip yerel ve ulusal basında önemli bir yer edinerek, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla okurlarının güvenini kazandı.Vansesi Gazetesi, dijital dönüşüme ayak uydurarak okurlarıyla çeşitli dijital platformlar üzerinden de iletişim kuruyor. Gazete, web sitesi, sosyal medya hesapları ve mobil uygulaması aracılığıyla güncel haberleri ve içerikleri okurlarına anında sunuyor. Vansesi Gazetesi’nin 87’nci yıla ulaşması, Van ve Türk basını için önemli bir başarı hikayesidir. Kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yola çıkan gazete, yıllardır bu misyonunu başarıyla sürdürüyor. Vansesi Gazetesi’nin 87’nci yılı, yerel ve ulusal basın tarihinde önemli bir kilometre taşıdır.Vansesi Gazetesi imtiyaz sahibi Erdal Perihan, gazetenin 87 yıllık çınar olduğunu belirterek, "Vansesi Gazetesi, kuruluşundan bu yana vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek için var gücüyle çalışmıştır bundan sonra da Van’a ve ülkeye hizmet etmeye devam edecektir. Geride bırakılan 87 yıl boyunca yerel ve ulusal gündemin nabzını tutan Vansesi Gazetesi, Van’ın sorunlarına ışık tutmuş, kamuoyunun gündemini belirlemiştir. Gazetenin başarılı geçmişi ve güvenilir habercilik anlayışı, okurları tarafından takdirle karşılanmaktadır. Vansesi Gazetesi, Van’ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayarak, Van’ın tanıtımına ve sorunlarının çözümüne yönelik girişimleriyle öne çıkmaktadır” dedi.Erdal Perihan, gelecek dönemde de Vansesi Gazetesi’nin vatandaşların sorunlarına duyarlı, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Vansesi Gazetesi, bundan sonra da Van ve Türkiye gündemini yakından takip ederek, sorunların çözümü için çaba göstermeye devam edecektir" diye konuştu.Perihan, gazetenin Türkiye’nin 3. büyük gazetesi olmasından duyduğu gururu dile getirerek, "Geçen 87 yıl boyunca Vansesi Gazetesi olarak Van ve Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettik, okurlarımızı her konuda aydınlatmaya çalıştık. Çok zor dönemler geçirdik ama vazgeçmedik, yılmadık. Bugün Türkiye’nin en köklü 3. büyük gazetesi olmaktan büyük onur ve haklı gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı."Vansesi Gazetesi çok zor şartlardan bugünlere geldi"87 yaşına ulaşmanın mutluğunu yaşadıklarını söyleyen Erdal Perihan, "21 Temmuz 1937 tarihinde ismi Van Matbaası olan kendi tesislerinde basılan "Yeni Yurd Van Gazetesi", Erek Dağı’nın ardından doğan güneşin yer aldığı logosuyla 1918 sonrası yeniden kurulmaya çalışan başı dumanlı, yüreği yaralı Van’ın üstüne umut ışıkları saçarak güneş gibi doğmuştur. Ulaşım imkânlarının sınırlı olduğu, cıvata’nın dahi dışarıdan günler süren yolculuk sonrası getirildiği, taşımada genelde at ve katır’ın kullanıldığı, kalifiye elemanın olmadığı, gazete kağıdı ve diğer matbaa malzemelerinin bulunmadığı yokluk ve sefalet döneminde bir avuç yürekli, cesur Van sevdalısı Vanlı tarafından çok zor şartlarda yayın hayatına atılan Yeni Yurd Van Gazetesi kısa sürede memleketimizin gözü, kulağı, sesi olmuştur. Yeni Yurd Van ismiyle yayın hayatına başlayan gazetemiz, Van’ın ekonomik ve sosyal gelişmesine, toplumsal ruhuna paralel olarak, 1948’de Vansesi ismini almıştır. merhum İlyas Kitapçı ve merhum Remzi Perihan’ın güç birliğiyle gazetecilikte yılmadan, zorluklara aldırmadan, her türlü zorluğa göğüs gererek yoluna devam eden Vansesi, bugün 87. yılına ulaşmanın haklı gurur ve sevincini yaşamaktadır. Vanlılar gazeteleriyle ne kadar övünseler azdır. Çünkü Van’ın yakın tarihinin özeti ve yaşayan hafızası Vansesi Gazetesi çok zor şartlarda yalnızca sorumlu ve başarılı gazetecilik yaparak Doğu’nun en ücra köşesinde üstüne düşeni vatan ve memleket sevdasıyla yerine getirmektedir. Bu iftihar tüm halkımızındır" diye konuştu.