Van’da kurulduğu günden bu yana zor şartlarda yaşamlarını sürdüren çocuklara ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, 26 binden fazla çocuğa destek sağladı.Van’da yaklaşık 10 yıl önce İş İnsanı Veysel Özaraz tarafından kurulan ve farklı meslek gruplarından insanların katılımıyla faaliyetlerini sürdüren Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, zor şartlarda yaşan çocuklara umut olmaya devam ediyor. Van’ın yanı sıra 81 ilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı kurucusu Veysel Özaraz, her sabah binlerce çocuğun hayata eksik başladığına dikkat çekerek, "Birinde defter yok, birinde ayakkabı. Kimi okul yolunu yürüyerek geçiyor, kimi ise hayalini bile kuramıyor okula gitmenin. Ama gözlerinde bir ışık, bir umut var. Karanlıkta bile yolunu bulan bir umut. İşte Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, tam da bu ışığın peşinde yürüyen bir iyilik hareketidir. Çünkü biz biliyoruz. Umut, bir çocuğun elinden tutarsa, geleceğin yönü değişir" dedi."Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı’nın sessiz kahramanlığı"Özaraz, "Her çocuk, doğduğu yerden bağımsız olarak, eşit bir hayata başlama hakkına sahiptir. Yalnızca maddi destekle değil, sevgiyle, şefkatle ve güvenle büyüyen çocuklar, geleceğin vicdanlı bireyleri olur. Bu yüzden sadece destek vermiyoruz, gelecek inşa ediyoruz. Yıl boyunca süren burs programlarımızla, ekonomik zorluklar içindeki ailelerin çocuklarının eğitime devam etmesini sağlıyoruz. Kırsal bölgelerde kurduğumuz eğitim merkezlerinde, çocukları sadece derslerle değil; sanatla, sporla, doğayla ve teknolojiyle buluşturuyoruz. Çocuklara "yalnız değilsin" demenin, bir öğle yemeği kadar somut, bir masal kitabı kadar sihirli yollarını arıyoruz ve buluyoruz" ifadelerini kullandı.Bir çocuğun gülümsemesiyle değişimin başlayabildiğini vurgulayan Özaraz, "Biz biliyoruz ki, bir çocuğun gözyaşı dünyayı ıslatır ama bir çocuğun gülümsemesi de dünyayı aydınlatır. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı sayesinde eğitimine devam eden, sağlıklı büyüyen, hayal kurmayı öğrenen on binlerce çocuk var. Her biri, bir zamanlar "imkânsız" denilenin mümkün olduğunu kanıtlıyor ve bu sadece bir başlangıç. Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı, bağışçılarıyla birlikte büyüyen, gönüllüleriyle güçlenen, çocukların gülümsemesiyle yolunu bulan bir aile. Bugün bir çocuğun defterine ilk harfini yazmasına, okul kapısından içeri umutla girmesine, bir enstrümanı ilk kez eline almasına siz vesile olabilirsiniz. Belki de bir gün, o çocuk büyür ve dünyayı değiştiren biri olur. Kim bilir, bir doktor, bir öğretmen, bir bilim insanı ama o hikâyenin başında hep aynı cümle yazar. "Bir gün, biri bana inandı." İşte biz o "biri" olmaya geldik. Siz de katılın. Çünkü her çocuk bir umuttur ve bazen bir umut, bir dünyayı değiştirir" diye konuştu.Türkiye genelinde bin 250 aktif gönüllünün sahada bire bir çalıştığını belirten Özaraz, "Bugüne kadar 81 ilde 26 binden fazla çocuğa doğrudan destek sağladık. Yıllık ortalama 100 öğrenciye burs veriliyor. 2024 yılında yalnızca kırsalda yürütülen "Okul Çantam Hazır" kampanyasıyla 612 çocuğa kırtasiye seti ulaştırıldı. Ben bu anlamda bizlere destek çıkan tüm hayırseverlere ve yüreklerini ortaya koyarak çalışan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.