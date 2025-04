Hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan sarı-kırmızılı takım hayranı Vanlı Nafiye Olgun, Galatasaray maçını izleyip Barış Alper Yılmaz ile telefonda konuştu.Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ikamet eden Nafiye Olgun (14) 7 yaşında LGMD kas hastalığına yakalandı. O günden sonra yatağa bağımlı halde yaşamını sürdüren Nafiye Olgun, kendisini ziyaret eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya hayalinin Galatasaraylı futbolcularla konuşmak olduğunu söyledi. Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın girişimleri sonucunda Nafiye Olgun, Bodrumspor maçı öncesinde Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz ile telekonferansta görüştü. AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan’ın hediye ettiği Galatasaray formasını giyen Nafiye Olgun, Galatasaraylı futbolculara el salladı. Galatasaraylı futbolcuların da el salladığı Nafiye Olgun, daha sonra eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile WhatsApp’ta görüştü. Konuşmasında Kaya’ya mutluluğunu ileten Olgun, kendisine teşekkür etti.Çocuklarla görüntülü konuşan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Çocukların sağlık durumunu soran Kaya, ilk olarak Nafiye’ye maç ile ilgili düşüncelerini sorarak Galatasaray formasının yakıştığını söyledi. Çocukların her zaman yanında olacaklarını aktaran Kaya, diğer kardeşlerini de Beşiktaş maçına çıkaracaklarını ifade etti. Kaya, daha sonra Muhammed Nasır ve Ruken ile konuşup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua etmelerini istedi.AK Parti İlçe Başkanı Ümit Kanan da, önceki dönem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatı ile Olgun ailesinin misafiri olduklarını belirterek, "Bugün özellikle kızımız Nafiye’nin Galatasaray maçını canlı izlemesi için burada bulunuyoruz. Sinevizyon gösterisi ile Galatasaray oyuncularıyla görüntülü konuşma fırsatı bulduk. Bugün bakanımızın talimatıyla ailemizin ihtiyaçlarını tamamlama fırsatı oldu. İhtiyaçlar konusunda elini taşın altına koyan, eksiklerini tamamlamamıza yardımcı olan Fatma Betül Sayan Kaya’ya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na, İl Sağlık Müdürü Muhammet Tosun’a, İl Başkanımız Abdulahat Arvas’a teşekkür ederiz. Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yanlarında olacağız. Ailemiz yalnız değil artık. Bugün her ne kadar farklı takımlardan olsak bile bu akşam hepimiz Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı.Üç çocuğunun da kas hastalığı nedeniyle 7 yaşından beri yatağa bağlı yaşadığını aktaran acılı baba Şerafettin Olgun ise, çocuklarına bu mutlu anı yaşatan eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Ümit Kanan’a teşekkür etti.Konuşmaların ardından Beşiktaşlı ağabeyi ve ablasıyla birlikte Galatasaray-Bodrumspor maçını izleyen Nafiye Olgun, gol sırasında sevinç narası attı. Çocukluğundan beri Galatasaray takımını tuttuğunu söyleyen Olgun, kendisine bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür etti.