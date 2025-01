Van Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği çerçevesinde, eşi vefat etmiş ihtiyaç sahibi kadınlar için yapılan 51 konut, hak sahiplerine teslim edildi.İpekyolu ilçesi Kurubaş mevkiinde yapılan konutların anahtar teslim törende gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ozan Balcı, devletin imkanlarını eşini kaybetmiş kadınlar için kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Eşini kaybetmiş ihtiyaç sahibi bayanlarımıza yönelik olarak Cumhurbaşkanımızın kararı doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın destekleri ve valiliğimiz imkanlarıyla yaptığımız 51 tane dairemizi kadınlarımıza vereceğiz. Binalar çok güzel oldu. Emeği geçen arkadaşlarıma, mimarlarımıza, mühendislerimize, ustalarımıza, işçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu eserlerin, bu yapıların gerçekleştirilmesinde, ihtiyaç sahibi kadınlarımıza verilmesinde talimatları olan Cumhurbaşkanımıza müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.Van’ın bir aile olduğunu ifade eden Balcı, “Bir kişinin problemi olunca biz de üzülüyoruz, dertleniyoruz. Biz burada derdi dert ediniyoruz. Bu kadınlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda canla başla çalışıyoruz. Devletimizin imkanlarını da kullanıyoruz. Devlet olarak her zaman fakirin, fukaranın, garibanın, kimsesizin, ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanındayız. Onların dertlerini dert ediniyoruz, yaralarına da merhem olmaya çalışıyoruz. Her zaman ihtiyaç sahibi insanlarımızın dertlerini, sıkıntılarını yüreğimizde hissediyoruz. Her zaman da onların yanındayız” ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından hak sahibi kadınlara anahtarların teslim edildiği tören, evlerin gezilmesi ile sona erdi.3 yıldır eşini kaybettiğini belirten Şükriye Yıldız isimli vatandaş, “3 yıldır kiradayım. Az önce anahtarımı aldım, çok beğendim. Devletimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.6 yıl önce eşini kaybettiğini aktaran Şehnaz Akdağ isimli vatandaş da, “Köyde oturuyordum. 3 yıldır kiraya geldim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Allah devletimizden, valimizden, emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.Törene Van Valisi Dr. Ozan Balcı, vali yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadır Umut Kasman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve kadınlar katıldı.