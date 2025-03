Van’da iftar sofralarının vazgeçilmezi çiğ köfteye rağbet uzun kuyruklar oluşturdu.Van’da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte çiğ köfteye olan ilgi arttı. Cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda çiğ köfte almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Doğu Caddesi üzerinde kurduğu işletmede çiğ köfte satışı yapan Yahya Doğala, 1999 yılından beri çiğ köfte işi ile uğraştıklarını söyledi. Çiğ köfte yoğurmanın baba mesleği olduğunu ifade eden Doğala, "Burada günlük olarak yoğuruyoruz. Hazır, şoklu ve donmuş şekilde farklı yerden gelen çiğ köfte değil. Günlük olduğu için içerisinde katkı maddesi, koruyucu veya renkli hiçbir şey içermiyor. Geleneksel çiğköfte nasılsa, günlük olarak her sabah burada hazırlanıp, tezgahlarda vatandaşlara sunuluyor" dedi."1 tondan fazla satıyoruz"Ramazan ayında satışların gözle görülür şekilde arttığını belirten Doğala, "Özellikle Ramazan ayında bir tondan fazla çıkartıyoruz ve yetiştiremiyoruz. 24 saat çalışıyor olmamıza rağmen, çıkarabildiğimiz maksimum miktar bir ton, o da hemen bitiyor. Sadece iftar vakti saat 18.00 ila 20.00 arası kapalıyız. Onun dışındaki tüm saatlerde 10 kişilik ekibimizle Van halkımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı."Tercih edilmemizin sebebi kaliteli malzeme kullanmamız ve 30 yıllık deneyimdir"Geleneksel çiğ köftenin bulgur, salça, isot ve etten oluştuğunu vurgulayan Doğala, "Lakin biz ticari amaçlı yaptığımız için et olayı yok bizde. Onun yerine et vazifesi görebilecek olan zeytinyağı veya ceviz ilave ediyoruz. Ama gerçek çiğ köfte etli olur. Bizim en büyük özelliğimiz, kullandığımız malzemenin birinci derece en kaliteli malzeme olmasıdır. Baharatları dahi kendimiz günlük olarak öğütüp, hazırlayıp o şekilde ilave ediyoruz. Onun dışında temel neden ise 30 yıllık deneyim diyebiliriz. Nitekim aynı müşterinin ertesi gün tekrar kuyruğa girip çiğ köfte alması, olumlu bir geri dönüştür" diye konuştu.Van’da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çiğ köfteyi kilo işi sattıklarını da aktaran Doğala, "Teknelerde günlük ve el değmeden üretilen çiğ köftenin kilosunu 150 TL’den satıyoruz. Yarım kilosunu ise 80 TL’den veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Van halkı başta olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyoruz" dedi.Vatandaşlar ise çiğ köftenin iftar sofralarında olmazsa olmazlarından olduğunu ifade ederek, tadından dolayı tercih ettiklerini söylediler.