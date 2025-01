Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Van İl Müdürlüğü işbirliğinde “KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programı” düzenlendi.KOSGEB İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından Dijital Dönüşüm ve Kapasite Geliştirme Destek Programı hakkında bilgiler verilen programda konuşan Van TSO Başkanı Necdet Takva, İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği kapsamında Dijital Dönüşüm ve Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın düzenlendiğini söyledi. Takva, “Anlatılan destekler oldukça önemli. Muhakkak ki KOSGEB’i ziyaret edin ve gerek bugün anlatılan destekler gerekse diğer destekler hakkında detaylı bilgiler almanızı öneririm. KOSGEB’in kapısı her zaman açıktır, erişilemez, ulaşılamaz değil. Bu kurumlar hepimizin. İl Müdürümüz Emre Bey ve diğer çalışan arkadaşlarımıza istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Onlarda size gerekli tüm bilgileri paylaşacaklardır. Bulmak istiyorsanız, aramalısınız-gitmelisiniz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak zaman zaman destek veren kurumlarımız ile birlikte böylesi bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Üyelerimizi, yatırımı olan ve yatırım yapmak isteyen insanlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz” dedi.“Kurumsal kapasitemizi artırmak adına daha çok kaynaktan faydalanmamız gerekiyor” diyen Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Bizim şehrimiz Türkiye’deki tüm şehirlerden daha fazla bu kaynakları kullanması gerekiyor. Çünkü biz kaynak kullanımı konusunda arif ve yetenekli bir şehir değiliz. O yüzden KOSGEB, DAKA, TKDK, Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi kurumlar bizim için bir fırsat. Buradaki uzmanlar, başkanlar ve müdürlerde bizimle uyum içinde çalışmakta. Yeni iş yeri açmak isteyen ve işletmesini büyütmek isteyen KOBİ’lerimizin her zamana yanındalar. Bunun da şahidiyiz.”Programda konuşan KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük ise Van Ticaret ve Sanayi Odasının çok önemli bir paydaş olduğunu belirterek, “Kapıları sonuna kadar bizlere açıktır. Bugünde o önemli paydaşlığın ve işbirliğinin sonucu olarak bir aradayız. Küresel ekonomide rekabet gücümüzü artırmak, çağın gerekliliklerine ayak uydurabilmek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için KOBİ’lerimizin gelişimi, çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu meyanda, KOSGEB olarak sunduğumuz destek programlarımız ile KOBİ’lerimizin verimliliğini, üretimini, pazar büyüklüğünü, kurumsal kapasitelerini ve dijitalleşme süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. Dijital dönüşüm, artık yalnızca bir teknoloji meselesi değil; aynı zamanda iş yapma biçimimizi, üretim süreçlerimizi ve müşteri ilişkilerimizi de kökten değiştiren bir dönüşüm sürecidir. Bu noktada da işletmelerimizin teknolojiye uyum sağlamaları, iş süreçlerini daha verimli hale getirmeleri ve küresel pazarlarda daha rekabetçi bir duruma gelmeleri için dijitalleşmeyi ve kapasite artırmayı bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu vesileyle, KOSGEB’in destek programlarını sizlerle daha yakından paylaşarak, işletmelerimizin potansiyellerini daha ileri taşımalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu programların, sadece Van için değil, tüm bölgemiz için ekonomik kalkınmaya güçlü bir katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır” şeklinde konuştu.Program soru-cevap bölümü ile tamamlanan programa; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, Van TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Köroğlu, Van TSO Meclis Başkan Yardımcısı Faruk Altınal, Van TSO meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı ve kurul üyeleri, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ümit Can Sari ve kurul üyeleri, Van TSO Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, oda organ üyeleri ve çok sayıda KOBİ katıldı.